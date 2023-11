Trái cây ngoại vào Việt Nam bán giá siêu rẻ

Kiwi, táo, lựu, lê nhập khẩu hiện có giá vài chục nghìn đồng một kg, bằng một phần năm so với cao điểm hai năm trước và là mức rẻ nhất từ trước đến nay.

Chuyên bán trái cây nhập khẩu trên đường Bạch Đằng (Bình Thạnh), chị Hạnh cho biết kiwi vàng nhập khẩu từ New Zealand đang bán với giá 200.000 đồng một thùng (trọng lượng 3,5 kg), tức chỉ 57.000 đồng một kg. Với khách mua số lượng trên 10 thùng, giá chỉ 160.000 đồng mỗi thùng. "Giá này giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái", chị nói.

Theo chị Hạnh, lựu, lê nhập khẩu cũng có giá bán ngày càng rẻ. Trong đó, lựu nhập từ Trung Quốc hiện dao động 60.000-70.000 đồng một kg, có nơi chỉ 40.000 đồng. Hay lựu Tunisia từng là một trong những loại trái cây nhập khẩu được xếp vào phân khúc cao cấp với giá bán năm 2021 tới 250.000 đồng một kg, nay còn 35.000-50.000 đồng, tức giá hiện chỉ bằng một phần năm so với hai năm trước.

Kiwi đang được nhiều đầu mối bán với giá 165.000-210.000 đồng thùng 3,5 kg. Ảnh: Chợ đầu mối trái cây

Tương tự, lê Hàn Quốc đang được bán 60.000-80.000 đồng một kg cho hàng loại 1, còn loại 2 là 30.000-40.000 đồng một kg - mức rẻ nhất từ trước tới nay.

Các loại táo nhập từ New Zealand giá bán cũng giảm mạnh mỗi ngày, hiện còn 40.000-60.000 đồng một kg. Đặc biệt, táo Envy - loại táo nhập khẩu có giá đắt đỏ nhất tại thị trường Việt Nam (không tính táo Nhật Bản) - cách đây 2-3 năm có giá 200.000-350.000 đồng một kg, nay xuống 70.000-110.000 đồng, tức giảm hơn một nửa.

Nguyên nhân khiến giá trái cây ngoại về Việt Nam ngày càng giảm được anh Thành - đơn vị nhập khẩu trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức - cho biết do nguồn cung trên thị trường dồi dào, trong khi đó sức mua không mấy cải thiện.

Ngoài ra, anh này cho rằng một năm trở lại đây, Ấn Độ, New Zealand mở cửa mong muốn xuất khẩu trái cây sang Việt Nam nhiều hơn nên giá bán ra hấp dẫn. Với thị trường Trung Quốc, các thỏa thuận tạo lợi ích giữa hai nước cũng giúp loại trái cây của quốc gia này vào Việt Nam dễ dàng và rẻ hơn so với trước đây.

Đồng quan điểm, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do giúp thuế nhập khẩu rau quả gần như giảm về 0%. Do đó, giá trái cây cũng giảm khá mạnh do không phải chịu thuế.

"Chúng ta đã ký EVFTA, RCEPT, CP TPP , ACFTA.... với Mỹ , Nhật, Hàn, New Zealand nên giá trái cây nhập khẩu được ưu đãi thuế lớn", ông Nguyên nói thêm.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 10, Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ USD để nhập khẩu các loại rau quả. Đặc biệt năm nay, Việt Nam tăng nhập trái cây từ các nước có giá rẻ như Ấn Độ, New Zealand, Hàn Quốc, với mức tăng trưởng từ 4-62% so với cùng kỳ năm ngoái.

