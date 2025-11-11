Trái cây ngoại ồ ạt vào Việt Nam

Thuế giảm giúp trái cây Mỹ, Australia, Trung Quốc tràn vào Việt Nam với giá rẻ, kéo kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng lên gần 2,2 tỷ USD.

Chị Hoa ở phường Tân Thới Hiệp (TP HCM) cho biết thường chọn mua trái cây nhập khẩu thay cho hàng nội. Ngoài những loại quen thuộc như táo, nho hay cam, hiện mận róc hạt Trung Quốc cũng được chị ưa chuộng vì "ăn giòn, ngọt và giá rẻ".

"Mỗi túi mận róc hạt bán trong siêu thị khoảng 40.000 đồng một kg, rẻ hơn mận Việt trồng ở miền Bắc", chị nói.

Không chỉ nhóm bình dân, trái cây cao cấp từ Mỹ, Hàn Quốc, Australia cũng ngày càng dễ tiếp cận. Nếu vài năm trước, quýt Australia giá 250.000 đồng một kg, nay còn quanh 80.000-100.000 đồng. Táo Envy New Zealand, cherry Mỹ, nho và đào Trung Quốc đồng loạt giảm 10-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng từng chỉ có ở cửa hàng cao cấp nay xuất hiện phổ biến tại chợ truyền thống và điểm bán bình dân.

Mận róc hạt Trung Quốc bán tại nhiều hệ thống siêu thị ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Bà Hồng, tiểu thương chợ Bà Chiểu (TP HCM), cho biết trái cây nhập khẩu hiện "phủ sóng" hầu hết quầy trái cây trong chợ. "Hàng Trung Quốc năm nào cũng có giống mới, mẫu mã đẹp, nhất là các loại trái cây cao cấp giá chỉ bằng 30% hàng nhập từ Nhật", bà nói.

Ở nhóm cao cấp, bà Loan, chủ cửa hàng trái cây trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, nói táo Envy, Gala và nho Mỹ, New Zealand được nhiều khách chọn. "Trước đây chỉ có loại kích cỡ lớn, giá cao, nay có thêm loại nhỏ hơn, khoảng 120.000-150.000 đồng mỗi kg. Mức giá này hợp túi tiền người thu nhập trung bình", bà Loan nhìn nhận.

Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức thông tin, 9 tháng đầu năm, lượng hàng nhập của công ty tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hàng từ Mỹ, Australia và New Zealand chiếm tỷ trọng lớn.

"Trước đây, hàng Trung Quốc chiếm ưu thế nhờ giá rẻ, nhưng hiện trái cây từ Mỹ, Australia cũng giảm mạnh nhờ thuế nhập khẩu hạ theo các hiệp định thương mại. Theo đó, giá bán lẻ trái cây nhập ngày càng cạnh tranh", ông nói.

Trái cây nhập khẩu đang chiếm phần lớn trên sạp của tiểu thương bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Theo Cục Hải quan, lượng cam, quýt, dâu tây, cherry, kiwi và việt quất nhập vào Việt Nam năm nay tăng 10-100% so với cùng kỳ. Hiệp hội Trái cây Mỹ tại Việt Nam cho biết, từ cuối tháng 3, nhiều sản phẩm như táo, nho, cherry Mỹ được giảm thuế xuống khoảng 3%, giúp doanh số tăng trưởng mạnh. Trong đó, cherry Mỹ là mặt hàng được người tiêu dùng Việt đặt mua nhanh nhất.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng đầu năm đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Hàng Mỹ chiếm hơn nửa tỷ USD, tăng trên 30%, tiếp theo là Australia, New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan, đều tăng trên 10%.

Theo ông Nguyên, lượng trái cây ngoại tăng nhanh do giá rẻ hơn và thuế nhập giảm mạnh. Các hiệp định FTA giúp nhiều mặt hàng được hưởng thuế suất thấp, thậm chí 0% nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ. Với Hiệp định AANZFTA, phần lớn trái cây từ Australia và New Zealand nhập vào Việt Nam được miễn thuế hoàn toàn, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với hàng nội.

Thi Hà