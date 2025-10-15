Tracybee - từ tình yêu con đến giấc mơ cộng đồng khỏe mạnh

Từ nỗi lo con trai hay ốm vặt, CEO Thu Trang sáng lập thương hiệu keo ong xanh Tracybee nhằm bảo vệ gia đình và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Thị trường keo ong xanh trong nước đang khá sôi động, song không ít người tiêu dùng vẫn băn khoăn về chất lượng sản phẩm. Những năm gần đây, Tracybee dần quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Từ trải nghiệm của một người mẹ, thương hiệu tiến xa mục tiêu ban đầu để theo đuổi sứ mệnh lớn hơn: xây dựng hệ miễn dịch tự nhiên, góp phần giảm gánh nặng kháng kháng sinh cho cộng đồng.

Khởi đầu từ tình yêu con

Tracybee hình thành từ chuỗi ngày trăn trở của bà Lê Ngọc Thu Trang, nhà sáng lập kiêm CEO công ty. Những năm đầu đời, con trai bà thường xuyên ốm vặt, khi thì sốt, lúc viêm họng, ho khò khè kéo dài khiến bé ăn uống kém, gầy gò hơn bạn bè cùng lứa. "Tôi xót xa khi thấy con mệt mỏi, quấy khóc, sức đề kháng ngày càng yếu", bà nói.

Trong hành trình tìm giải pháp, bà tiếp cận keo ong xanh Brazil - dược liệu quý hiếm được xem như "kháng sinh tự nhiên", được nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận. Hỗn hợp này do ong mật tạo ra từ chồi non, vỏ cây, kết hợp enzyme từ ong. Thành phần nổi bật nhất là Artepillin C cùng nhiều hợp chất phenolic có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, kháng viêm.

Theo NCBI, keo ong xanh có khả năng ức chế vi sinh vật gây bệnh mà không phá vỡ hệ vi sinh có lợi. Ngoài ra, các công trình khoa học còn chỉ ra dược liệu này hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ đường hô hấp, cải thiện sức khỏe răng miệng và tiêu hóa.

Sau thời gian cho con dùng keo ong xanh Brazil, bà Trang nhận thấy sức khỏe bé dần cải thiện: các cơn ho, sổ mũi thưa dần, bé ăn ngon miệng và ít phải dùng kháng sinh hơn trước. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng đi kèm nỗi lo: thị trường Việt có đa chủng loại keo ong, nhưng chất lượng thiếu đồng nhất, hàm lượng hoạt chất không rõ ràng, khiến người dùng lo lắng. Từ thực tế ấy, bà muốn xây dựng một thương hiệu chuẩn mực, bảo vệ sức khỏe gia đình lẫn cộng đồng.

Từ năm 2012, công ty TNHH Ong Mật Tracybee chính thức ra mắt thị trường. Với xuất phát điểm là tình yêu con, muốn bé trải nghiệm sản phẩm keo ong tốt nhất, CEO Thu Trang hướng đến mục tiêu lớn hơn: cam kết mang đến sản phẩm tự nhiên, minh bạch nguồn gốc, hàm lượng hoạt chất được kiểm định rõ ràng.

"Xa hơn, chúng tôi hướng tới sứ mệnh đồng hành các gia đình Việt xây dựng hệ miễn dịch tự nhiên khỏe mạnh, giảm bớt sự phụ thuộc vào kháng sinh - vấn đề y tế cộng đồng ngày càng đáng lo ngại", doanh nhân cho hay.

Bắt tay với doanh nghiệp lớn Brazil

Để biến khát vọng thành hiện thực, Tracybee chọn đối tác chiến lược là Apis Flora - đơn vị nghiên cứu, sản xuất keo ong lớn tại Brazil, dẫn đầu về doanh số và sở hữu nhiều công trình khoa học liên quan dược liệu quý.

Ưu điểm của Apis Flora là công nghệ chiết xuất độc quyền EPP-AF - thành quả hơn 30 năm nghiên cứu của hơn 400 nhà khoa học, được cấp 6 bằng sáng chế y học và kiểm chứng bởi hơn 130 công bố khoa học. Theo đó, EPP-AF trải qua hơn 100 bước kiểm soát chặt chẽ, chuẩn hóa hàm lượng hoạt chất Artepillin C và các hợp chất phenolic, đảm bảo tính ổn định lẫn hiệu quả sinh học ở mọi lô sản xuất. CEO Thu Trang nhấn mạnh đây là đáp án cho bài toán đồng đều về chất lượng.

CEO Thu Trang và ông Raul de Barros Ferreira - CEO Apis Flora ký kết hợp tác độc quyền. Ảnh: Tracybee

Hợp tác nêu rõ hai doanh nghiệp muốn thiết lập tiêu chuẩn rõ ràng giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm chất lượng; đảm bảo hàm lượng và hiệu quả nhờ công nghệ EPP-AF; đồng thời nghiên cứu công thức độc quyền phù hợp thể trạng người Việt.

Lễ ký kết giữa Tracybee - Apis Flora đánh dấu bước ngoặt: không đơn thuần là thỏa thuận thương mại, sự kiện ghi nhận nỗ lực đưa chuẩn mực sức khỏe quốc tế đến người tiêu dùng trong nước của doanh nghiệp Việt.

Ông Raul de Barros Ferreira, CEO Apis Flora, đánh giá cao khát vọng, triết lý hoạt động của Tracybee. "Hợp tác này không chỉ là cầu nối giữa Brazil và Việt Nam, mà còn tôn vinh niềm tin, tình hữu nghị. Hai doanh nghiệp cam kết đưa tinh túy keo ong xanh đến người tiêu dùng trong khu vực", ông cho hay.

Đại diện hai doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời. Ảnh: Tracybee

"Chúng tôi hạnh phúc khi đưa sản phẩm, công nghệ và tiêu chuẩn thế giới về Việt Nam. Với sự đồng hành của Apis Flora, chúng tôi kỳ vọng biến keo ong xanh thành lựa chọn hàng ngày, góp phần xây dựng một thế hệ khỏe mạnh và giảm thiểu gánh nặng kháng kháng sinh", bà Thu Trang nói thêm.

Đông Vệ