Tracybee chăm sóc sức khỏe cho thí sinh 'Miss World Việt Nam'

Đại diện ban tổ chức trang bị bộ sản phẩm keo ong xanh nhằm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho mỗi thí sinh trong các thử thách phía trước.

"Vietnam Beauty Fashion Fest" được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/4 tại Thái Nguyên nhằm tìm ra người đẹp thời trang trong 64 thí sinh, tiến thẳng vào top 20 chung cuộc. Tracybee - đơn vị bảo vệ sức khỏe cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022) đồng hành cùng các thí sinh và ê-kíp trong hai đêm thi liên tiếp với bộ sản phẩm Keo ong xanh Tracybee bao gồm: một dạng viên và một xịt họng.

Chương trình được tổ chức trong không gian đậm chất châu Âu với lối kiến trúc tân cổ điển của khu đô thị Danko City, mang khán giả đến với một Paris thu nhỏ cùng âm nhạc và những bộ sưu tập đầy màu sắc của những nhà thiết kế trẻ tài năng như: Phạm Đăng Anh Thư, Tùng Vũ, Hà Thanh Việt, Lê Ngọc Lâm, Võ Thanh Can, Nguyễn Minh Tuấn.

Đại diện Tracybee cùng "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung và Top 5 Người đẹp thời trang. Ảnh: Tracybee

Sự kiện được sáng lập bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhằm tôn vinh những tinh hoa của làng thời trang. Sự tinh tế của nam đạo diễn được thể hiện qua những chi tiết nhỏ trong từng tiết mục. Nổi bật như màn trình diễn ca khúc "One moment in time" của ca sĩ Thanh Lam mở màn cho bộ sưu tập "Colors of the wind" của nhà thiết Phạm Đăng Anh Thư. Hay sự xuất hiện bất ngờ của các "first face" và vedette ở từng bộ sưu tập.

Mặc điều kiện trình diễn khắc nghiệt vì thời tiết mưa lạnh, các cô gái xinh đẹp cùng toàn bộ ê-kíp đều nỗ lực hết mình nhằm mang đến những phần trình diễn mãn nhãn nhất cho khán giả. Để tự tin sải bước trên sàn runway, các thí sinh đã dành rất nhiều thời gian luyện tập, không ngừng trau dồi kỹ năng catwalk cũng như kỹ năng trình diễn trên sân khấu. "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung chia sẻ trong đêm Người đẹp thời trang 2: "80% các thí sinh lần đầu đi giày cao gót".

Kết thúc hai đêm thi, với phong thái tự tin cùng chiều cao ấn tượng, thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 228) đã xuất sắc đạt danh hiệu "Người đẹp thời trang". Ngoài ra, những thí sinh được chọn vào Top 5 gồm có: Nguyễn Thùy Linh (SBD 182), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 216), Bùi Khánh Linh (SBD 267), Võ Thị Thương (SBD 556).

Ngoài thời gian luyện tập nghiêm túc chuẩn bị cho các phần thi, 64 thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động đồng hành cùng cuộc thi trong suốt quãng thời gian tham gia vòng Chung khảo toàn quốc như: Người đẹp du lịch, Người đẹp tài năng, Người đẹp truyền thông... Với lịch trình dày đặc, để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, sức khỏe là điều kiện luôn được Ban tổ chức ưu tiên hàng đầu cho thí sinh và đội ngũ sản xuất. Đó là lý do đại diện ban tổ chức trang bị cho mỗi thí sinh bộ sản phẩm Keo ong xanh Tracybee để bảo vệ toàn diện từ trong ra ngoài cho sức khỏe của họ.

Keo ong xanh hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho dàn thí sinh Miss World Việt Nam 2022. Ảnh: Tracybee

Keo ong xanh Tracybee là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường, đặc biệt trong thời điểm dịch cao điểm, có tác dụng hỗ trợ bổ sung kháng thể tự nhiên, hạn chế quá trình oxy hóa, sát khuẩn vòm họng và đường hô hấp, hỗ trợ giảm nhanh viêm họng, đau họng, khàn tiếng, ho, cảm cúm.... Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ tốt cho việc phòng ngừa các biến chứng do Covid-19 gây ra. Nhờ đó, các thí sinh và ê-kíp chương trình có thể an tâm chuẩn bị chu đáo cho màn trổ tài "bùng nổ" ở đêm thi Chung khảo toàn quốc sắp tới.

Trải qua những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh năm nay không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nổi bật mà còn đầy tri thức, tài năng và bản lĩnh. Vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/4, tại Danko City, TP Thái Nguyên. Đội ngũ sản xuất và các thí sinh đang trong giai đoạn tăng tốc chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đêm thi chọn ra top các cô gái xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Hải My