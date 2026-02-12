Tractor Supply muốn giảm chi phí thông qua giao hàng chặng cuối

Chiến lược giao hàng chặng cuối (final-mile) của Tractor Supply nhằm giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng trực tuyến.

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý IV mới đây, Tổng giám đốc Hal Lawton cho biết doanh nghiệp ưu tiên kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu suất giao hàng, trong bối cảnh nhu cầu giao hàng các mặt hàng cồng kềnh tiếp tục gia tăng.

Mặt tiền một cửa hàng Tractor Supply. Ảnh: Tractor Supply

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Tractor Supply sẽ bổ sung hơn 150 điểm trung chuyển (hub) mới, nơi tập kết tài xế và hàng hóa từ nhiều cơ sở khác nhau để giao cho khách hàng tại khu vực lân cận. Sau khi mở rộng, hệ thống sẽ có khoảng 375 hub, bao phủ hơn một nửa số cửa hàng của chuỗi này.

"Mức độ bao phủ này giúp chúng tôi triển khai giao hàng chặng cuối tại hơn 1.200 cửa hàng và phục vụ trên 15 triệu khách hàng", ông Lawton cho biết.

Sáng kiến giao hàng chặng cuối được Tractor Supply công bố từ tháng 12/2024, nhằm tăng tỷ lệ tự thực hiện giao hàng, đặc biệt với các đơn hàng lớn và cồng kềnh như tấm hàng rào hay máy cắt cỏ dạng ngồi lái.

Theo ông Colin Yankee, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc chuỗi cung ứng, đến cuối thập niên này, công ty đặt mục tiêu tự giao tới 95% đơn hàng kích thước lớn. Doanh nghiệp ghi nhận mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn khi sử dụng mạng lưới giao hàng nội bộ.

Song song, doanh nghiệp cũng tăng cường tích hợp với các nền tảng giao hàng theo mô hình lao động tự do (gig economy), như Roadie của UPS, nhằm giảm chi phí trung bình trên mỗi đơn hàng. Ông Lawton ước tính kế hoạch giao hàng chặng cuối giúp công ty tiết kiệm khoảng 10 triệu USD mỗi năm chi phí vận chuyển, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp và tiếp tục tái đầu tư cho hệ thống này.

"Sáng kiến này về cơ bản đang tự tạo nguồn tài chính cho chính nó trong quá trình triển khai", ông nói.

Động thái mở rộng mạng lưới giao hàng diễn ra trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp quý IV của Tractor Supply giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, một phần do chi phí vận chuyển liên quan đến giao hàng tăng. Ngoài ra, doanh số của doanh nghiệp cũng chịu tác động bởi nhu cầu tiêu dùng hàng không thiết yếu suy yếu và số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan thấp hơn, vốn thường thúc đẩy nhu cầu mua sắm phục vụ tình huống khẩn cấp.

Tractor Supply Co. là chuỗi bán lẻ chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, đồ dùng gia đình nông thôn và thiết bị ngoài trời tại Mỹ. Doanh nghiệp thành lập năm 1938, ban đầu phục vụ nông dân và các trang trại nhỏ, sau đó mở rộng sang nhóm khách hàng sống ở khu vực ngoại ô và nông thôn. Danh mục sản phẩm gồm thức ăn chăn nuôi, dụng cụ làm vườn, vật liệu hàng rào, máy cắt cỏ và các mặt hàng chăm sóc thú nuôi. Tractor Supply vận hành hơn 2.000 cửa hàng trên toàn nước Mỹ và phát triển song song kênh bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)