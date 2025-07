'Trách nhiệm xã hội là một phần bản sắc thương hiệu'

Thành lập vào năm 1956 tại Palma de Mallorca (Tây Ban Nha), Meliá Hotels International hiện có hơn 450 khách sạn hoạt động và chuẩn bị đưa vào hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Tập đoàn sở hữu danh mục gồm 9 thương hiệu: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá và Affiliated by Meliá. Cam kết theo đuổi du lịch bền vững giúp Meliá được công nhận là "Tập đoàn khách sạn bền vững nhất châu Âu" (được ghi danh trong Sustainability Yearbook năm 2025).

Để biết thêm thông tin, xem tại www.meliahotelsinternational.com.