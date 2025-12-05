'Trách nhiệm là nền tảng kiến tạo ý nghĩa của thương hiệu'

Hành trình xây dựng thương hiệu cần bền vững và lâu dài, trong đó trách nhiệm có vai trò quan trọng, cần trung thực và nhất quán, theo đại diện Heineken Việt Nam.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng bộ phận phát triển bền vững Heineken Việt Nam nêu tại phiên tham luận Vietnam Creator and Brands Summit, trong khuôn khổ Vietnam iContent 2025 diễn ra ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Những đề xuất và nhận định của ông thu hút nhiều sự chú ý khi nêu bật thông điệp "Trách nhiệm - nền tảng kiến tạo ý nghĩa của thương hiệu".

Trong phần tham luận của mình, đại diện Heineken Việt Nam mượn câu nói của Voltaire: "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao" để nói về hành trình xây thương hiệu. Quá trình này đòi hỏi sự trung thực và nhất quán trong giá trị đem lại cho người dùng và cộng đồng.

"Heineken Việt Nam gắn mục tiêu phát triển bền vững song hành trong toàn chiến lược kinh doanh", ông Hoàng cho biết.

Theo ông, niềm tin công chúng là nền tảng để thương hiệu phát triển dài hạn. Nếu thông điệp và sản phẩm rõ ràng, doanh nghiệp sẽ xây dựng được uy tín. Những nhà sáng tạo nội dung, với sức ảnh hưởng của mình, sẽ là cầu nối quan trọng để lan tỏa thông điệp của nhãn hàng, tạo thành hệ sinh thái kiến tạo mạnh mẽ ý nghĩa của thương hiệu. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh xây dựng niềm tin người dùng cần sự chung tay có trách nhiệm từ nhiều phía, gồm nhãn hàng lẫn nhà sáng tạo nội dung.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng bộ phận phát triển bền vững tại Heineken Việt Nam trình bày tham luận, chiều 29/11. Ảnh: Quỳnh Tùng

Để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, Heineken Việt Nam đã xây dựng Bộ quy tắc tiếp thị có trách nhiệm, đảm bảo việc truyền thông các thương hiệu đúng chuẩn mực và lấy quyền lựa chọn của người tiêu dùng làm trọng tâm. "Là công ty sản xuất thức uống có cồn, Heineken Việt Nam xem văn hóa uống có trách nhiệm là một trong những trụ cột quan trọng trên hành trình phát triển bền vững", ông Hoàng nói.

Ngoài ra, đơn vị còn cam kết đầu tư nguồn lực tương xứng, phù hợp cho mục tiêu lan tỏa văn hóa uống có trách nhiệm, song hành với các chiến lược quảng cáo của nhãn hàng Heineken. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động lan tỏa thông điệp uống có trách nhiệm đến khách hàng mục tiêu. Hai hoạt động tuyên truyền trọng tâm giúp nâng cao ý thức người tiêu dùng là "Uống an toàn" và "Đã uống không lái".

Heineken Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các hoạt động tại trường đại học và những khu vực phù hợp chiến lược như tòa nhà văn phòng, khu thương mại... Mới đây, hai bên đã cùng tổ chức chương trình "Uống 0 lái 2025" tại trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) với sự đồng hành của MC Khánh Vy trong vai trò đại sứ.

Đại diện của Heineken Việt Nam cho rằng phát triển bền vững là hành trình cần sự chung tay của cả doanh nghiệp, KOL và người tiêu dùng. Ảnh: Quỳnh Tùng

Cuối phần trình bày, ông Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh hợp tác giữa thương hiệu và KOL, creator cần dựa trên trách nhiệm chung: tôn trọng người tiêu dùng và truyền thông có trách nhiệm. Khi chuẩn mực này được bảo đảm, thương hiệu có thể tạo ra giá trị dài hạn thay vì dựa vào các chiến dịch lan truyền ngắn hạn. Kết thúc bài phát biểu, ông Hoàng khẳng định phát triển bền vững là hành trình của chung tay hành động cả doanh nghiệp lẫn KOL và người tiêu dùng.

"Thông điệp, chiến lược truyền thông của doanh nghiệp có hay đến đâu mà thiếu sự chung tay lan tỏa của KOL, cộng đồng creator và các nền tảng số thì khó thể thành công", đại diện Heineken Việt Nam khẳng định.

Khu vực thương hiệu đồng hành Vietnam iContent 2025. Ảnh: Heineken Việt Nam

Chuỗi sự kiện Vietnam iContent 2025 năm nay diễn ra trong không gian rộng 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7. Xuyên suốt ngày diễn ra sự kiện, hàng nghìn lượt khách tham gia các hoạt động tương tác tại gian hàng, theo dõi phần tham luận liên quan đến các chủ đề nóng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Điều này cho thấy sức hút ngày càng tăng của sân chơi dành riêng cho cộng đồng sáng tạo số.

Phần chia sẻ của đại diện Heineken Việt Nam được nêu trong phiên chiều, bắt đầu từ 15h, bàn về chủ đề Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Ngoài ông Nguyễn Hữu Hoàng, phiên chiều còn có sự góp mặt của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, KOL. Sau đó, vào lúc 19h30 cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL đã góp mặt ở gala.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Thy An