That sử dụng thay cho danh từ số ít; ngược lại, those dùng để thay thế danh từ số nhiều.

Trong tiếng Anh, việc sử dụng lặp lại một danh từ trong cùng câu được xem là điều cấm kỵ. Để tránh trùng lặp, các từ đại từ chỉ định, tiêu biểu là "That" và "Those", được sử dụng với nhiệm vụ thay thế các danh từ mà không làm mất hay thay đổi nghĩa của chúng.

"That" và "Those" ngoài cách dùng quen thuộc để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết thì trong lối văn trang trọng nó còn được dùng để thay thế các danh từ đã xuất hiện và có nghĩa là " the one(s)" (những điều/cái). Tuy nhiên hai từ không sử dụng giống nhau hoàn toàn. Người học cần phân biệt hoàn cảnh sử dụng của nó.

Xét hai câu sau:

- The amount of funding for this project is greater than that for the one we did last month - Số tiền tài trợ cho dự án này lớn hơn (số tiền tài trợ cho dự án) tháng trước.

- In a family, the responsibilities of the father should be equal to those of the mother. - Trong gia đình, trách nhiệm của người cha phải ngang với trách nhiệm của mẹ.

Trong hai câu trên, That và Those được sử dụng để thay thế lần lượt cho các danh từ "the amount of funding" (danh từ số ít) và "the responsibilities" (danh từ số nhiều). Từ đây, có thể tổng quát "That" là đại từ thay thế cho các danh từ số ít, và "Those" sử dụng trong trường hợp ngược lại.

Trắc nghiệm nhanh khả năng phân biệt Those và That Ms Phương Trinh, giáo viên tại hệ thống Anh Ngữ Ms Hoa chia sẻ cách phân biệt các trường hợp sử dụng That và Those và thực hành một số ví dụ cụ thể.

Luyện tập: Chọn đáp án đúng

Việt Hùng