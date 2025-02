Trà trộn mô tô không giấy tờ vào lô xe thanh lý của công an

Long AnNhóm Nguyễn Ngọc Vinh thuê người làm hồ sơ giả, đưa xe “ma” vào lô xe thanh lý của công an nhằm hợp thức hóa giấy tờ.

Ngày 18/2, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tuyên bị cáo Vinh (52 tuổi, ngụ TP HCM) án 5 năm tù. Tổng hợp hình phạt 2 bản án trước đó tại Lâm Đồng và Vĩnh Long, bị cáo phải thi hành 17 năm 8 tháng 13 ngày tù.

Cùng tội danh, Trịnh Quốc Chiến (39 tuổi, ngụ TP HCM) lĩnh 4 năm tù. 16 bị cáo còn lại lần lượt bị phạt hành chính từ 40 triệu đồng đến 4 năm tù.

Cựu Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Thường Sơn

Theo cáo trạng, Vinh hành nghề mua bán xe máy, từng có 6 tiền án về các tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức. Chiến gặp Vinh, được ông này giới thiệu quen nhiều người có thể hợp thức hóa hồ sơ xe không có nguồn gốc. Cả hai thỏa thuận mỗi hồ sơ xe giả sẽ trả phí 50-90 triệu đồng.

Chiến sau đó cùng nhóm đồng phạm đăng thông tin lên mạng xã hội với nội dung nhận làm hồ sơ xe thanh lý để tìm khách hàng.

Từ năm 2021 đến 2022, Chiến nhận tổng cộng hồ sơ của 70 xe máy lẫn mô tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc sau đó chuyển cho Vinh.

Vinh liên hệ với người đàn ông tên Tài làm giấy tờ giả để chèn vào lô xe thanh lý, bán đấu giá hợp pháp của công an các tỉnh phía bắc, sau đó gửi lại các giấy tờ này cho Chiến.

Chiến đem các hồ sơ giả này giao lại cho nhiều người, thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng, Vinh thu lợi hơn 200 triệu đồng. Những người còn lại nhận từ 5 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng.

Trong số các bị cáo tại vụ án này còn có Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi, cựu phó chủ tịch xã Vĩnh Đại (Tân Hưng), bị toà tuyên phạt hành chính 40 triệu đồng do hợp thức hóa hồ sơ xe "ma" để sử dụng cá nhân.

Đầu năm 2022, ông Thắng lên mạng xã hội thấy nhóm của Chiến nhận làm hồ sơ xe thanh lý nên liên hệ hỏi giá cả. Phó chủ tịch xã mua 3 xe máy không rõ nguồn gốc, sau đó chuyển cho nhóm của Chiến 360 triệu đồng để nhờ hợp thức hóa các xe này để sử dụng cá nhân. Quá trình làm hồ sơ gặp sự cố nên chỉ một xe trót lọt. Do kẹt tiền, ông Thắng sau đó phải tháo phụ tùng hai xe để bán tiêu xài cá nhân.

Đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An tiếp nhận nhiều hồ sơ đăng ký phương tiện xe mô tô có nguồn gốc nằm trong lô xe do Công an tỉnh Quảng Bình tịch thu, sung vào công quỹ nhà nước. Do các hồ sơ có nhiều dấu hiệu bất thường, Cơ quan An ninh điều tra sau đó tiến hành trưng cầu giám định thì phát hiện toàn bộ các hồ sơ là giả nên mở rộng điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sau đó thu 37 hồ sơ.

HĐXX nhận định vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn không có sự phân công, cấu kết chặt chẽ. Trong đó, Vinh và Chiến là người khởi xướng, các bị cáo còn lại vì lợi ích cá nhân cùng ý chí thực hiện tội phạm.

Thường Sơn