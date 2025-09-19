Trả tiền để con gái nhắn tin mỗi ngày

Trung QuốcCao Qianhong, ở Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, hứa cho con gái 1.500 tệ mỗi tháng để gửi tin nhắn cho bố mẹ hàng ngày khi đi học xa.

"Bất kỳ tin gì cũng được, từ video ngắn, hình ảnh, thậm chí chỉ là một dấu phẩy. Quan trọng là con hãy liên hệ với bố mẹ", anh Cao nói với con gái hôm 6/9, trước khi nhập học Cao đẳng Đông Hồ Vũ Hán. Người cha nói sẽ chuyển tiền ba lần mỗi tháng, mỗi lần 500 tệ.

Trong video ghi lại cuộc trò chuyện, cô con gái gật đầu đồng ý và ngoắc ngón tay "làm cam kết".

Người cha quay video nêu thỏa thuận trả tiền cho con gái (ở giữa) để gọi về nhà. Ảnh cắt từ video

''Con gái tôi hướng nội, lần đầu đi xa nên sẽ bỡ ngỡ", anh Cao giải thích. Anh cho biết con gái thường không nghe máy, trả lời tin nhắn và chỉ chủ động gọi cha mẹ khi cần tiền.

Trong một chương trình truyền hình, giáo sư chuyên gia tâm lý giáo dục Ye Xianfa của Đại học Hồ Bắc chỉ trích hành động này. "Cô bé 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Anh không thể chăm sóc nó cả đời. Cách làm này không nuôi dưỡng tính tự lập, mà đang kiểm soát con bằng tiền", chuyên gia nói.

Mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc này biến tình cảm gia đình thành nhiệm vụ, khiến con cái nghĩ chỉ nên liên lạc để nhận tiền. Một số người khác bênh vực hành động của anh Cao, cho rằng phương pháp nào không quan trọng, miễn là cha mẹ biết con đang ổn.

Anh Cao khẳng định mục đích của mình chỉ là muốn giao tiếp nhiều hơn để hướng dẫn con làm quen với cuộc sống mới. "Dù con có quên liên lạc, tôi vẫn sẽ gửi 500 tệ. Tôi không gây áp lực cho con bằng tiền", anh nói.

Nhật Minh (Theo Caixin)