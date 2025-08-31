Trả thù quản giáo vì bị phanh phui bí mật tình ái

AnhKẻ buôn ma túy Elias Morgan nổ súng sát hại cựu quản giáo sau 4 năm ủ mưu trả thù vì bị tịch thu một chiếc điện thoại di động từ phòng giam.

Ngày 29/8, tay súng Elias Morgan, 35 tuổi, bị kết tội giết người sau phiên tòa kéo dài 9 tuần tại Tòa đại hình Preston; trong khi đồng phạm là Anthony Cleary, 29 tuổi, được tuyên trắng án về tội giết người và ngộ sát.

Elias đã bắn 6 phát súng đoạt mạng Lenny Scott, 33 tuổi, bên ngoài một phòng tập thể dục ở thị trấn Skelmersdale, Lancashire, vào ngày 8/2/2024.

Anthony bị cáo buộc là đồng phạm khi cung cấp phương tiện cho Elias tẩu thoát, nhưng khai rằng không hay biết bạn thân đang lên kế hoạch giết người.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Elias đã ra tù sau khi chấp hành xong bản án về tội liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, hắn bị bắt lại vì nghi ngờ sở hữu điện thoại trái phép trong tù và được tại ngoại trước phiên tòa dự kiến diễn ra 11 ngày sau án mạng.

Elias Morgan sau khi bị bắt. Ảnh: Lancashire Police

Theo công tố viên, Elias sát hại Lenny vì "mong muốn trả thù" khởi nguồn từ một chiếc điện thoại.

Ngày 26/3/2020, Lenny tịch thu một chiếc điện thoại trong phòng giam của Elias tại nhà tù HMP Altcourse, Liverpool, từ đó phát hiện mối quan hệ tình ái bí mật giữa Elias với nữ quản giáo tên Sarah Williams. Lenny từ chối nhận hối lộ 1.500 bảng Anh để bỏ qua chuyện này. Khi đó, Elias đe dọa: "Tôi sẽ chờ thời, nhưng tôi thề sẽ tóm được anh" rồi ra hiệu bắn súng bằng ngón tay.

Những ngày sau đó, Lenny nhận được nhiều lời đe dọa hơn nên đã báo cáo với ban quản lý nhà tù và Cảnh sát Merseyside. Anh cho biết Elias nói "có đồng bọn ở khắp mọi nơi", đồng thời mô tả chính xác về địa chỉ nhà, vợ con khiến anh lo sợ cho tính mạng của gia đình mình. Lenny từng bị đe dọa nhiều lần khi làm việc ở 3 nhà tù khác nhau, nhưng chưa lần nào cảm thấy nguy hiểm như lần này.

10 ngày sau khi phát hiện chiếc điện thoại, Elias được chuyển đến khu khác trong nhà tù Altcourse, những lời đe dọa dường như đã chấm dứt.

Năm 2021, Lenny bị sa thải khỏi ngành do đấm một tù nhân trong khi cố gắng khống chế anh ta. Tù nhân này được xác định không liên quan gì đến vụ án. Sau đó, Lenny làm nhân viên kho ở Warrington.

Đầu 2024, Elias lên kế hoạch tấn công. Cảnh sát Lancashire tìm thấy bằng chứng cho thấy vào ngày 3/1/2024, Elias theo dõi những địa điểm có liên quan đến Lenny.

Đến ngày 7/2, Anthony lái xe tải kéo theo một chiếc xe van màu trắng đến khu nhà gần phòng tập thể dục quen thuộc của Lenny. Anh ta khai rằng được Elias yêu cầu mang xe đến với giá 150 bảng Anh.

Ngày hôm sau, camera giám sát cho thấy Elias lái Mercedes rời khỏi nhà lúc 16h59 hướng về phía phòng tập. Hắn lấy xe đạp điện cất trong thùng xe van được Anthony mang đến, di chuyển đến bãi đậu xe của phòng tập thể dục và chờ ở đó khoảng 53 phút.

Theo dữ liệu camera giám sát, khi Lenny ra khỏi phòng tập và đứng nói chuyện với một người bạn cạnh ôtô của mình, Elias sải bước tới rồi giơ súng lục lên bắn 6 phát. Lenny cố gắng bỏ chạy nhưng ngã xuống, Elias bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp. Lenny qua đời tại bệnh viện sau đó.

Cảnh sát xác định được kẻ nổ súng là Elias qua hệ thống camera, tìm ra chiếc xe van hắn sử dụng để đào tẩu được đăng ký dưới công ty vệ sinh do anh trai Elias điều hành. Còn chiếc Mercedes được tìm thấy bị bỏ lại ở ngoại ô Liverpool.

Tại tòa, Anthony cáo buộc Elias đã thú nhận vụ nổ súng trong cuộc gọi vài giờ sau đó, dặn bạn phải vứt điện thoại đi.

Elias ra đầu thú hai tuần sau án mạng.

Trả thù quản giáo vì bị phanh phui chuyện tình ái trong tù Tay súng chờ đợi, tiếp cận cựu quản giáo trước cửa phòng tập thể dục. Video: BBC

Số vụ tấn công vào nhân viên tại các nhà tù ở Anh đã đạt mức cao nhất vào tháng 3 năm nay với 10.568 vụ trong vòng 12 tháng. Nhưng theo ông Mark Fairhurst, chủ tịch Hiệp hội Nhân viên Nhà tù, vụ sát hại được lên kế hoạch cẩn thận nhằm vào một cựu sĩ quan nhà tù đã nghỉ việc 3 năm "khiến cả ngành kinh hoàng".

"Nó khiến bạn phải xem xét lại sự nghiệp của mình. Liệu có thực sự đáng để mạo hiểm với số tiền bạn được trả không, vì đó không phải là công việc được trả lương cao. Bạn đang ở trong một môi trường thù địch và bạo lực, giờ đây bạn còn bị đe dọa cả ở cả ngoài nơi làm việc", ông Mark Fairhurst nói.

Cơ quan quản lý nhà tù đang trong bối cảnh cần phải hành động nhiều hơn để giải quyết các mối đe dọa nghiêm trọng, bảo vệ nhân viên.

Tuệ Anh (theo BBC)