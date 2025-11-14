Trả thù ông chủ triệu phú vì 'bắt hít đất 500 lần mới trả lương'

MỹMột trong 4 kẻ tham gia bắt cóc, sát hại doanh nhân triệu phú Tushar Atre khai rằng bị ông chủ sỉ nhục, bắt hít đất 500 lần mới đưa lương.

Kaleb Charters, 19 tuổi, đang bị xét xử vì tội giết người liên quan đến cái chết của doanh nhân Tushar Atre, 50 tuổi, vào tháng 10/2019. Phiên tòa hiện vẫn chưa kết thúc.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz (bang California), Kaleb bị cáo buộc cướp và giết ông Tushar cùng Stephen Lindsay (22 tuổi), anh trai Kurtis Charters (22 tuổi), và bạn của họ là Joshua Camps (23 tuổi).

Theo các công tố viên, ban đầu nhóm này định cướp một triệu USD mà ông Tushar được cho là đang cất giữ tại nhà riêng ở Santa Cruz. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy tại một trong những trang trại cần sa trên dãy núi Santa Cruz. Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm vào tháng 12/2019.

Kurtis và Stephen đã bị kết tội giết người cấp độ một trong các phiên tòa riêng biệt vào đầu năm nay.

Tushar Atre là CEO công ty thiết kế web Atrenet và doanh nhân bán cần sa. Ảnh: CBS

Tại phiên tòa xét xử diễn ra ngày 5/11, Kaleb nói với bồi thẩm đoàn rằng vào tháng 8/2019, anh ta và Stephen phải làm việc từ sáng đến tối trong 10 ngày tại trang trại cần sa của ông Tushar để kiếm 200 USD/ngày. Họ chủ yếu làm công việc chân tay như dựng cọc rào và trồng hàng trăm cây cần sa.

Kaleb khai rằng có lần anh ta và Stephen bị ông chủ sỉ nhục do làm mất chìa khóa một chiếc xe tải ở trang trại cần sa. Khi họ tìm thấy chìa khóa, ông Tushar trách mắng họ vì làm lãng phí thời gian quý báu.

Kaleb cho biết ông Tushar định không trả tiền cho họ, sau đó ra lệnh cho anh ta và Stephen hít đất 500 lần trước mặt những người khác mới được nhận 1.400 USD. Số tiền này ít hơn 600 USD so với mức lương 2.000 USD họ được hứa hẹn cho 10 ngày làm việc.

Stephen Lindsay (trái) và Kaleb Charters. Ảnh: Santa Cruz County Sheriff's Office

Các nhân chứng khác xác nhận thông tin về việc bị bắt hít đất.

Theo một nhân chứng, ông Tushar tạo ra môi trường làm việc độc hại, khiến các nhân viên "nói đùa" rằng sẽ cướp hoặc làm hại ông. Doanh nhân này bị cáo buộc đã nhiều lần quát tháo nhân viên, giữ lại tiền lương hoặc sa thải nhân viên nếu cảm thấy họ thiếu tôn trọng

Làm chứng trước tòa vào tháng 10, Sam Borghese - bạn thân kiêm trợ lý của ông Tushar - cũng khẳng định triệu phú công nghệ này có cách quản lý nghiêm ngặt và tạo môi trường làm việc thù địch, đôi khi giữ lại tiền lương của nhân viên.

Tuần trước, video về lời thú tội của Joshua với cảnh sát sau khi bị bắt đã được trình chiếu tại tòa, trong đó anh ta mô tả cách họ sát hại nạn nhân.

"Chúng tôi trói tay ông ta bằng dây zip, nhét tất vào miệng", Joshua kể. Anh ta thừa nhận đã đâm, bắn khi nạn nhân cố gắng trốn thoát.

Joshua và Kaleb phải đối mặt với các cáo buộc bắt cóc, cướp, trộm cắp, cướp xe và giết người cấp độ một.

Tuệ Anh (theo People, CBS, Law&crime)