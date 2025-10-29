Trả thiếu tiền phòng, hướng dẫn viên bị nhân viên khách sạn đánh chết

Một hướng dẫn viên Ấn Độ bị nhân viên khách sạn đánh chết sau khi không trả đủ tiền trên hóa đơn lúc trả phòng.

Ngày 21/10, hướng dẫn viên Vislawath Shankar, 45 tuổi, đặt 22 phòng có điều hòa ở khách sạn N7 Elite tại Karmanghat. Sáng hôm sau, khi làm thủ tục trả phòng vào khoảng 6h30, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa Shankar và nhân viên khách sạn vì Shankar thanh toán thiếu 600 rupee (khoảng 180.000 đồng).

Cuộc tranh cãi trở thành vụ ẩu đả khi bốn nhân viên khách sạn - được xác định là Noor, Kamaluddin, Islam Zahidul và Rahim - cùng tấn công Shankar. Trong lúc xô xát, Noor dùng ghế, gậy đánh vào đầu hướng dẫn viên 45 tuổi khiến anh bị thương nặng.

Minh họa người bị đánh tử vong. Ảnh: Times of India

Trước khi trở về nhà, Shankar được điều trị tại một bệnh viện tư nhân gần hiện trường. Tuy nhiên, ngày 26/10, anh bất tỉnh do vết thương nặng hơn, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Osmania. Sau đó, hướng dẫn viên này đã tử vong vào khoảng 15h40 ngày 27/10.

Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra và yêu cầu những người chứng kiến trình diện để cung cấp thông tin.

Cùng ngày 21/10, một hướng dẫn viên khác Sandeep Kumar, dẫn đoàn khách quốc tế, cũng bị chủ homestay ở Uttarakhand - phía bắc Ấn Độ - hành hung dẫn đến chấn thương nặng sau khi không đồng ý trả thêm 10.000 rupee (khoảng 2,9 triệu đồng). Sau khi đánh Kumar, chủ và nhân viên homestay tiếp tục đập hỏng xe du lịch và cưỡng đoạt một số tài sản của đoàn.

Hoài Anh (Theo Times of India)