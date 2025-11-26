Tra tấn cả gia đình trong 13 giờ để cướp 1,6 triệu USD bitcoin

CanadaĐóng giả nhân viên bưu điện, 4 tên cướp đột nhập căn nhà ở Port Moody, British Columbia, rồi tra tấn cả gia đình để lấy mật khẩu tài khoản tiền điện tử.

Tsz Wing Boaz Chan, 35 tuổi, người Hong Kong, bị tòa án tỉnh bang British Columbia tuyên phạt 7 năm tù vì tham gia vụ cướp 1,6 triệu USD bitcoin (khoảng 42 tỷ đồng) cùng 3 đồng phạm, ngày 14/11.

Thẩm phán nhận định đây là "hành vi phạm tội được lên kế hoạch tỉ mỉ", liên quan đến "bạo lực cực đoan trong thời gian rất dài, gây hậu quả tài chính lớn và tác động sâu sắc về mặt cảm xúc cho các nạn nhân".

Theo tài liệu tòa án mới công bố, tối 27/4/2024, bốn kẻ tấn công lái chiếc Honda Odyssey thuê đến ngôi nhà ở Port Moody, British Columbia lúc 17h28.

Đến 18h, camera giám sát ghi lại cảnh bốn người đàn ông, gồm Chan, bước xuống xe. Hai người mặc đồng phục bưu điện gõ cửa, nói có gói hàng cần giao. Khi nữ chủ nhà mở cửa, cả hai lập tức xông vào, hai người còn lại theo sau.

Trong 13,5 giờ tiếp theo, vợ chồng chủ nhà và con gái 18 tuổi trải qua thử thách kinh hoàng: bị trói bằng dây điện, đánh đập, tra tấn bằng nước, tấn công tình dục và đe dọa để buộc chủ nhà cung cấp mật khẩu tài khoản tiền điện tử.

Hai tên cướp mặc đồng phục nhân viên bưu điện để đánh lừa nạn nhân. Ảnh minh họa: CBC

Nhóm cướp được cho là nhắm vào gia đình này vì người chồng "khoe khoang và phóng đại về thành công của mình với các khoản đầu tư tiền điện tử" và nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở British Columbia, theo tài liệu tòa án.

Cặp vợ chồng đều bị tra tấn bằng cách đổ nước lên một tấm vải che mặt và đường thở, gây ra cảm giác như sắp chết đuối. Có lúc, nhóm cướp tra tấn người vợ, ép người chồng chứng kiến. Theo hồ sơ tòa án, anh ta được cảnh báo rằng vợ mình sẽ chết nếu không tiết lộ mật khẩu tài khoản tiền điện tử.

Người chồng, được xác định là "WG", bị lột trần và đánh đập nhiều lần suốt đêm, gây chấn thương ở chân và ngực. Nhóm cướp còn đe dọa cắt bộ phận sinh dục của WG nếu không đưa chúng quyền truy cập vào tài khoản.

Theo hồ sơ tòa án, những kẻ tấn công buộc con gái của cặp đôi phát ra những âm thanh khiến họ nghĩ rằng cô đang bị tấn công tình dục. Chúng còn ép cô gái cởi đồ, tạo dáng để quay phim rồi đe dọa đăng lên tài khoản mạng xã hội của cô và cha mẹ.

Cuối cùng, WG đã cho nhóm cướp quyền truy cập vào tài khoản tiền điện tử. Chúng rút hết 1,6 triệu USD.

Khoảng 8h ngày 28/4, cô con gái trốn thoát và gọi 911 từ nhà một người bạn gần đó. Cùng thời điểm, camera giám sát ghi lại cảnh ba người đàn ông, bao gồm Chan, chạy trốn khỏi khu vực trên chiếc Honda Odyssey.

Cảnh sát đến nhà khoảng 30 phút sau, phát hiện cặp vợ chồng bị trói và bị thương bên trong. Nhà chức trách tìm thấy một khẩu súng giả, một con dao, quần áo, điện thoại di động, bình xịt hơi cay, dùi cui và một số camera giám sát được lắp đặt trong nhà do nhóm cướp để lại.

Theo cảnh sát, nhóm cướp đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ tấn công từ nhiều tuần trước, giám sát và lắp đặt camera xung quanh khu nhà để thu thập thông tin tình báo chi tiết về số tiền điện tử mà gia đình nắm giữ và thói quen hàng ngày. Chúng gọi nhau bằng số, từ 1 đến 4, trước mặt các nạn nhân. Trước khi bỏ trốn, chúng cố gắng tiêu hủy bằng chứng bằng cách ngâm đồ điện tử của gia đình vào bồn tắm chứa đầy nước và thuốc tẩy.

Vài tuần sau vụ tấn công, cảnh sát truy ra Chan thông qua mẫu ADN tại hiện trường và hình ảnh từ camera giám sát, cho thấy anh ta có liên quan đến chiếc Honda Odyssey.

Từ Cơ quan Bảo vệ Biên giới Canada, cảnh sát biết được thông tin Chan đến Canada vào ngày 5/4 và trở về Hong Kong vào ngày 1/5/2024. Anh ta bị bắt khi cố gắng nhập cảnh trở lại Canada vào ngày 25/7/2024.

Chan tiết lộ rằng được trả khoảng 50.000 AUD (hơn 32.000 USD) để tham gia vụ tấn công. Anh ta đã nhận tội đột nhập, giam cầm trái phép và tấn công tình dục, nhưng cảnh sát cho biết ba đồng phạm của Chan vẫn đang lẩn trốn. Nhiều khả năng Chan sẽ bị trục xuất sau khi hoàn thành bản án.

Danh tính của các nạn nhân được bảo vệ bởi lệnh cấm công bố thông tin.

Tuệ Anh (theo Nypost, Global News, CBC)