Trà mật ong Boncha tiếp sức giới trẻ ngày hè

Khi du lịch, trekking, chơi thể thao hay tham gia nhiều hoạt động ngày hè, nhiều bạn trẻ mang theo trà mật ong Boncha để làm thanh mát cơ thể.

Hè là dịp lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí, khám phá cuộc sống. Không còn đặt nặng yếu tố "check-in sống ảo" như các năm trước, hiện nhiều người trẻ quan tâm nhiều hơn trải nghiệm cá nhân và sức khỏe tinh thần. Qua các nền tảng, mạng xã hội, phần lớn Gen nói ưu tiên các chuyến phượt, trekking, camping hay glamping (cắm trại sang trọng)... vì được gần gũi thiên nhiên, thư giãn và tự do.

Đức Duy (24 tuổi, TP HCM) - phượt thủ dày dặn kinh nghiệm - cho biết với anh, mỗi chuyến đi là hành trình khám phá thú vị, qua đó lưu lại nhiều kỷ niệm thanh xuân, rèn giũa bản thân trưởng thành hơn. Để chuyến đi thuận lợi nhất có thể, anh luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục, phụ kiện, lịch trình, sức khỏe và tinh thần thoải mái.

"Trong balo, tôi luôn thủ sẵn một chai trà mật ong Boncha để giải khát. Hương vị thanh mát giúp mình làm mới tinh thần và sảng khoái suốt hành trình", Duy cho biết.

Trà mật ong là bạn đồng hành của nhiều nghệ sĩ trẻ lẫn giới trẻ. Ảnh: Uniben

Chung đam mê xê dịch, Phương Linh (20 tuổi, Hà Nội) nhận định những cung đường núi "khó nhằn", hàng chục cây số không chỉ là dịp đắm chìm vào thiên nhiên, mà còn là cách cô vượt qua giới hạn bản thân.

"Dưới nắng nóng gay gắt, chỉ cần nhấp một ngụm trà mật ong thanh mát sau khi leo dốc thực sự là cảm giác siêu đã. Đó cũng là thức uống yêu thích của tôi mỗi ngày", Linh lý giải.

Nhiều bạn trẻ khác trong các hội nhóm du lịch cũng đồng quan điểm: đồ uống thanh mát không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Thanh Nam (22 tuổi, Đà Nẵng) viết trên trang cá nhân: "Trà mật ong Boncha từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà nguyên lá trở thành lựa chọn thiết yếu, vừa tiện lợi, vừa hợp gu sống khỏe, hết mình của giới trẻ".

Trà mật ong thanh mát giúp mùa hè thêm đáng nhớ. Ảnh: Uniben

Không cần rời thành phố, nhóm bạn năng động gần 20 người của Huệ An (TP HCM) nâng cao thể chất và gắn kết bạn bè bằng cách chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc các môn thể thao mới như pickleball. Song song chọn hoạt động phù hợp, nhóm chú trọng chọn thực phẩm, đồ uống có lợi cho sức khỏe.

Trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ nói chọn trà mật ong vì thành phần có lợi cho sức khỏe, thanh mát, sảng khoái. Nhiều tài liệu từ NCIB chỉ ra trà xanh và mật ong chứa các chất chống oxy hóa, hỗ trợ hạn chế các cơn đau nhức, kéo dài thời gian chơi thể thao. Ngoài ra, mật ong còn chứa vitamin, khoáng chất tốt cho hệ tiêu hóa.

"Mùa hè chỉ kéo dài vài tháng, nhưng với thế hệ trẻ, từng khoảnh khắc đều xứng đáng để sống trọn. Đôi khi chỉ một chai trà mật ong Boncha mát lạnh đúng gu cũng có thể khuấy động cảm xúc, giúp hành trình ấy trọn vẹn hơn", đại diện nhà sản xuất Uniben nói.

Đông Vệ