Trả lại tiền cho 7.000 người lạ sau 7 năm

Trung QuốcTừng nhận hơn 265.000 NDT từ cộng đồng để cứu cha nguy kịch, một người đàn ông bất ngờ hoàn trả toàn bộ số tiền cho 7.000 ân nhân sau 7 năm.

Ngày 1/4, anh Wang ở Bắc Kinh chia sẻ trên mạng xã hội bất ngờ nhận được 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) do nền tảng gây quỹ Shuidichou hoàn trả. Kiểm tra lịch sử giao dịch, anh phát hiện đây là số tiền mình đã quyên góp giúp một người bạn chữa bệnh cho cha 7 năm trước.

Cùng thời điểm, anh Zhang, một du học sinh, cũng nhận được thông báo hoàn tiền 20 nhân dân tệ. "Năm đó tôi còn là sinh viên nên không góp được nhiều. Nhận tin nhắn gia đình họ đã qua cơn hoạn nạn, tôi thấy vô cùng ấm lòng", anh Zhang nói.

Trên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản cùng đăng tải ảnh chụp màn hình nhận khoản hoàn tiền với chung một lời nhắn: "Bệnh nhân Jiang hoàn trả tiền kêu gọi trên Shuidichou".

Một phần hồ sơ kêu gọi quyên góp tháng 3/2019 của anh Jiang trên nền tảng gây quỹ Shuidichou. Ảnh: Jimu News

Theo hồ sơ lưu trữ trên nền tảng, tháng 3/2019, anh Jiang lập chiến dịch kêu gọi ủng hộ với lý do: "Ba thành viên trong gia đình cùng gặp tai nạn. Bố tôi, người cả đời chuyên giúp đỡ người khác, nay bệnh nặng, xin cộng đồng cứu giúp".

Thời điểm đó, cha anh Jiang bị phù não và nhiễm trùng nặng. Ông phải mở khí quản, nằm phòng chăm sóc tích cực (ICU) hơn 20 ngày với chi phí điều trị lên tới 5.400 tệ mỗi ngày. Khoản nợ bệnh viện vượt quá khả năng của gia đình.

Sau lời khẩn cầu của anh, 7.000 nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 265.000 tệ (khoảng 920 triệu đồng) giúp gia đình vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Ngày 3/4, đại diện nền tảng Shuidichou xác nhận anh Jiang đã chủ động liên hệ để chuyển trả toàn bộ số tiền trên. Trong thư, anh viết: "Chân thành cảm ơn các bạn đã dang tay giúp đỡ thời điểm chúng tôi khó khăn nhất. Nay gia đình đã ổn định, tôi xin hoàn trả lại toàn bộ tiền từ thiện, chúc các nhà hảo tâm mọi việc thuận lợi".

Gia đình anh Jiang muốn giữ sự riêng tư nên từ chối trả lời phỏng vấn báo chí.

Hành động của gia đình Jiang nhận được nhiều lời khen từ dư luận. Anh Wang nói những người làm từ thiện vốn không ai mong được đền đáp. Việc gia đình tự nguyện trả lại số tiền sau 7 năm qua là minh chứng tuyệt vời cho lòng biết ơn và sự chính trực.

"Hoạt động gây quỹ trên mạng đôi khi dễ sinh hoài nghi, khiến người quyên góp sợ lòng tốt bị trục lợi. Việc làm của gia đình Jiang đã củng cố niềm tin của chúng tôi", anh Wang chia sẻ.

Trước gia đình anh Jiang, Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nỗ lực làm việc để trả lại tiền từ thiện.

Tháng 8/2021 tờ Nhân dân nhật báo đưa tin cô gái Miao Yanyan mắc chứng nhược cơ tại Tân Cương đã bán nông sản qua mạng suốt hai năm để gom đủ 126.000 tệ trả lại cho 3.565 nhà hảo tâm từng giúp đỡ mình.

Tháng 10/2023, gia đình một bé gái bị chó cắn trọng thương tại Tứ Xuyên hoàn trả toàn bộ hai triệu tệ tiền quyên góp trên nền tảng Qingsongchou. Luật sư đại diện cho biết chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả và khoản tiền quyên góp chưa sử dụng, nên gia đình thực hiện lệnh hoàn tiền gốc.

Bảo Nhiên (Theo Jimu News, People Daily)