Trả lại gương mặt cho cô gái 15 năm sống với u khủng

Cô gái xuất hiện khối u ở đỉnh trán từ 7 tuổi nhưng không có điều kiện phẫu thuật, sau 15 năm u lan xuống mặt, xâm lấn hốc mắt gây biến dạng khuôn mặt.

Được các nhà hảo tâm hỗ trợ, cô gái người Mông đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương điều trị giữa tháng 8 với khối u kích thước 25 x 35 cm bám vào xương sọ, da phủ ngoài viêm mạn tính. Kết quả CT, MRI và giải phẫu bệnh xác định đây là u sụn xương sọ lành tính nhưng phát triển quá mức.

6 phẫu thuật viên và 3 bác sĩ gây mê thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp mổ cho bệnh nhân ngày 28/8. Trong cuộc mổ kéo dài 7 giờ, êkíp loại bỏ khối u đến bản sọ, tái tạo trần hốc mắt, che phủ vết mổ bằng vạt da tại chỗ. Toàn bộ quá trình cầm máu hiệu quả, không cần truyền máu, đáp ứng yêu cầu tôn giáo của bệnh nhân.

Hình ảnh khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán trước phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ba ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đi lại nhẹ nhàng. Các xét nghiệm kiểm tra nằm trong giới hạn an toàn. Khuôn mặt được cải thiện rõ rệt sau khi khối u khổng lồ được loại bỏ, giúp cô gái lấy lại sự tự tin và chất lượng sống sau 15 năm chịu đựng.

Ngày 2/9, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao nỗ lực của tập thể y bác sĩ, đặc biệt là chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình, Chỉnh hình. Ông cho rằng ca mổ thành công khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần quyết tâm và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa, đồng thời mang lại hy vọng mới cho người bệnh, củng cố vị thế bệnh viện trong lĩnh vực phẫu thuật phức tạp.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Lê Phương