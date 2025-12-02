Trả lại 117 triệu đồng nhặt được

Quảng NgãiNhặt túi áo mưa màu đỏ, bên trong có 117 triệu đồng, bà Phạm Thị Huế báo công an, trả lại cho người làm rơi.

Ngày 2/12, bà Huế (46 tuổi, thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà) đã trả lại túi tiền 117 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi).

Gia đình bà Vàng (bên phải) nhận túi và toàn bộ số tiền từ bà Huế ở trụ sở công an. Ảnh: Công an xã Sơn Hà

Chiều hôm trước, tan làm, bà Vàng chạy xe máy đi đón con. Bà móc túi chứa 117 triệu đồng treo phía trước xe và làm rơi trên đường. Về đến nhà không thấy túi tiền, bà cùng chồng báo Công an xã Sơn Hà và đăng tin nhờ tìm kiếm. Trong đêm, cảnh sát thông báo đến các thôn, trích xuất camera dọc tuyến đường để tìm.

Đến 10h hôm nay, bà Huế báo nhặt được túi cùng toàn bộ số tiền. Công an xã xác minh và làm thủ tục trao trả. Bà Huế có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, làm tiểu thương nuôi hai con nhỏ.

Phạm Linh