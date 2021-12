Trước tranh cãi “trà hay cà phê tốt hơn”, các nhà khoa học đã chỉ ra, hai loại đồ uống này đều có tác dụng làm giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Để hiểu rõ về mối liên hệ giữa uống việc cà phê, trà đối với chứng đột quỵ và mất trí nhớ, các nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Thiên Tân, Trung Quốc đã xem xét thói quen sử dụng hai loại đồ uống này của gần 400.000 người trưởng thành ở Anh, trong độ tuổi từ 50 đến 74.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những người uống kết hợp trà và cà phê mỗi ngày có kết quả sức khoẻ tốt nhất trong 14 năm nghiên cứu.

Uống bao nhiêu là đủ?

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine vào đầu tháng 12, cho thấy những người uống 2-3 tách cà phê, 3-5 tách trà hoặc kết hợp 4-6 cốc mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32% và chứng giảm trí nhớ 28% so với những người ít hoặc không uống.

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra, uống cà phê làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (chứng suy giảm trí nhớ), đặc biệt là cà phê rang đậm. Đó là lý do nhóm nghiên cứu của Đại học Y khoa Thiên Tân muốn tìm hiểu mối quan hệ khi kết hợp trà và cà phê có ảnh hưởng gì đến tỷ lệ sa sút trí tuệ, chứng rối loạn thần kinh và tuổi tác.

Theo nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật toàn cầu công bố năm 2017 về tỷ lệ tử vong theo tuổi, giới tính đăng trên tạp chí y khoa The Lancet, khoảng 10% số ca tử vong trên thế giới là do đột quỵ. Sa sút trí tuệ, suy giảm nhận thức là di chứng thường thấy của đột quỵ. Các chứng bệnh này không gây chết người, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính chúng ảnh hưởng đến hơn 55 triệu người trên toàn cầu.

Cả trà và cà phê đều có công dụng làm giảm nguy cơ đột quỵ và chứng sa sút trí tuệ. Ảnh minh hoạ

Không ai gợi ý hay khuyên những người không thích trà hay cà phê phải tập uống, nhưng nghiên cứu này là lý do để nhiều người không thấy áy náy về thói quen hàng ngày của mình.

"Chúng tôi không khẳng định uống nhiều trà hoặc cà phê sẽ tốt cho não của bạn", Tiến sĩ Lee H. Schwamm, Chủ tịch Ủy ban cố vấn Hiệp hội Đột quỵ Mỹ và Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Mạch máu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, chia sẻ kết quả nghiên cứu với truyền thông.

Ông Lee nhấn mạnh, nghiên cứu được thực hiện chỉ nói rằng, những người trong nhóm khảo sát khi uống cà phê và trà với lượng vừa đủ, sẽ ít có nguy cơ bị đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ hơn những người còn lại.

Minh Phương (Theo Womansworld)