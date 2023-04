Hong KongBức xúc vì hàng xóm ở tầng trên ồn ào suốt đêm, một người đàn ông đã quyết định mua thiết bị rung gắn trần để trả đũa.

Điều kiện sống chật chội tại Hong Kong khiến ô nhiễm tiếng ồn trở thành vấn đề nan giải. Một người đàn ông nhiều lần nộp đơn khiếu nại lên ban quản lý chung cư vì hàng xóm gây ồn ào nhưng vô ích.

Trên nhóm Facebook có tên "Liên minh những người có hàng xóm ồn ào ở Hong Kong", người này giải thích phải chịu đựng tiếng ồn từ gia đình tầng trên trong một thời gian dài. Bốn người trong gia đình đó không bao giờ ra ngoài, lũ trẻ thường "đi từ đầu này đến đầu kia của căn hộ, chơi bóng, đôi khi còn dậm nhảy", làm ông không thể chịu được. Đôi khi, ông bị tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng vì tiếng chạy nhảy. Điều tra kỹ hơn, ông phát hiện hai đứa trẻ đang chơi bóng rổ và nhảy quanh căn hộ, còn người cha không thể bảo chúng dừng lại.

Một người dân Hong Kong sử dụng thiết bị rung trần Little Cutie để trả đũa hàng xóm hay gây ồn ào. Ảnh: Neighbourhood Noise Alliance (Hong Kong)

Sau khi gửi 14 đơn khiếu nại, ban quản lý đã gửi thư cảnh báo cho gia đình nhưng bị phớt lờ. Hành vi của họ vẫn không thay đổi. Tuyệt vọng, người đàn ông xin trợ giúp từ hơn 8.000 thành viên trong nhóm Facebook. Nhờ thế, ông biết đến thiết bị có tên Little Cutie.

"Giải pháp duy nhất là trả thù bằng Little Cutie và phải điên hơn cả họ", một thành viên của nhóm viết.

Little Cutie là thiết bị rung, khi gắn lên trần nhà hoặc tường sẽ tạo ra tiếng ồn gấp nhiều lần so với tiếng ồn mà nó phát hiện trong nhà liền kề. Ông quyết định bất kỳ lúc nào hàng xóm làm ồn, ông sẽ kích hoạt Little Cutie để phát ra âm thanh chát chúa.

Theo luật Hong Kong, gây ra tiếng ồn trong nhà ở hoặc nơi công cộng từ 23h đến 7h mỗi ngày hoặc kỳ nghỉ lễ là hành vi phạm pháp. Cục Bảo vệ môi trường Hong Kong cho biết, năm 2021 cơ quan này đã phát 1.185 cảnh báo về tiếng ồn do bán hàng rong.

Bị làm phiền hoặc thậm chí là "tra tấn" bởi tiếng ồn của hàng xóm trong các khu chung cư là vấn nạn của nhiều quốc gia châu Á. Ở Hàn Quốc, số vụ cãi nhau giữa các hộ dân do "cheung-gan so-eum", một từ tiếng Hàn chỉ tiếng ồn giữa các tầng nhà, gia tăng. Theo báo cáo do Hội đồng môi trường Hàn Quốc công bố hồi tháng 1/2021, vấn đề hay bị kiện nhất là chạy nhảy trên sàn nhà (61%), sau đó là kéo lê đồ đạc, đóng đinh vào tường, đóng cửa mạnh tay và mở nhạc to.

Thiết bị gắn trần hoặc tường để dội ngược tiếng ồn của hàng xóm đang bán rất chạy ở Hàn Quốc. Ảnh: OC

Không thể thuyết phục hàng xóm giữ môi trường yên tĩnh, nhiều người tìm đến giải pháp trả đũa, sử dụng loa gắn trên trần nhà, hoặc phía tường giáp với căn hộ gây tiếng ồn có chức năng tương tự Little Cutie.

Sản phẩm này lần đầu xuất hiện năm 2016 và nhanh chóng được coi là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết tranh cãi về tiếng ồn tại các khu chung cư. Theo thời gian chúng ngày càng được ưa chuộng.

Huy Phương (Theo SCMP)