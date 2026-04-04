Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập

Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.300 học sinh, trường chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 em, 4 trường chuyên lấy hơn 2.700.
Tổng chỉ tiêu gần như tương đương năm ngoái, nhưng năm nay thủ đô có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng chừng 20.000 em. Vì thế, chỉ khoảng 55% có suất học lớp 10 công lập, thấp hơn gần 10%.
Con số này có thể tăng nhẹ vì một số trường dự kiến hoạt động từ năm tới chưa được giao chỉ tiêu, gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Việt Hùng (xã Đông Anh).
Chỉ tiêu lớp 10 của 119 trường THPT ở Hà Nội năm 2026 như sau:
|TT
|Trường
|Chỉ tiêu 2026
|Chỉ tiêu 2025
|Tăng/giảm
|1
|THPT Phan Đình Phùng
|720
|720
|0
|2
|THPT Phạm Hồng Thái
|585
|720
|-135
|3
|THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình
|688
|765
|-77
|4
|THPT Tây Hồ
|765
|765
|0
|5
|THPT Trần Phú
|765
|765
|0
|6
|THPT Việt Đức
|945
|945
|0
|7
|THPT Thăng Long
|720
|675
|45
|8
|THPT Trần Nhân Tông
|720
|720
|0
|9
|THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng
|675
|675
|0
|10
|THPT Đống Đa
|675
|720
|-45
|11
|THPT Hoàng Cầu
|540
|-
|-
|12
|THPT Kim Liên
|765
|765
|0
|13
|THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa
|675
|720
|-45
|14
|THPT Quang Trung - Đống Đa
|675
|675
|0
|15
|THPT Nhân Chính
|585
|585
|0
|16
|Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
|675
|765
|-90
|17
|THPT Khương Đình
|675
|765
|-90
|18
|THPT Khương Hạ
|450
|400
|50
|19
|THPT Cầu Giấy
|720
|720
|0
|20
|THPT Yên Hòa
|765
|765
|0
|21
|THPT Hoàng Văn Thụ
|765
|765
|0
|22
|THPT Trương Định
|675
|675
|0
|23
|THPT Việt Nam - Ba Lan
|720
|765
|-45
|24
|THPT Đỗ Mười
|675
|-
|-
|25
|THPT Ngô Thì Nhậm
|720
|675
|45
|26
|THPT Ngọc Hồi
|675
|675
|0
|27
|THPT Đông Mỹ
|675
|765
|-90
|28
|THPT Nguyễn Quốc Trinh
|765
|720
|45
|29
|THPT Nguyễn Gia Thiều
|720
|675
|45
|30
|THPT Lý Thường Kiệt
|675
|675
|0
|31
|THPT Thạch Bàn
|765
|765
|0
|32
|THPT Phúc Lợi
|765
|765
|0
|33
|THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm
|765
|765
|0
|34
|THPT Dương Xá
|720
|720
|0
|35
|THPT Nguyễn Văn Cừ
|765
|720
|45
|36
|THPT Yên Viên
|720
|720
|0
|37
|THPT Đa Phúc
|765
|675
|90
|38
|THPT Kim Anh
|675
|675
|0
|39
|THPT Minh Phú
|585
|585
|0
|40
|THPT Sóc Sơn
|765
|675
|90
|41
|THPT Trung Giã
|675
|630
|45
|42
|THPT Xuân Giang
|630
|630
|0
|43
|THPT Bắc Thăng Long
|720
|675
|45
|44
|THPT Cổ Loa
|675
|765
|-90
|45
|THPT Đông Anh
|675
|720
|-45
|46
|THPT Liên Hà
|675
|675
|0
|47
|THPT Vân Nội
|765
|720
|45
|48
|THPT Phúc Thịnh
|675
|-
|-
|49
|THPT Mê Linh
|540
|630
|-90
|50
|THPT Quang Minh
|450
|540
|-90
|51
|THPT Tiền Phong
|585
|495
|90
|52
|THPT Tiến Thịnh
|540
|495
|45
|53
|THPT Tự Lập
|540
|540
|0
|54
|THPT Yên Lãng
|585
|495
|90
|55
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai
|675
|765
|-90
|56
|THPT Xuân Đỉnh
|675
|765
|-90
|57
|THPT Thượng Cát
|540
|585
|-45
|58
|THPT Đại Mỗ
|720
|720
|0
|59
|THPT Trung Văn
|585
|520
|65
|60
|THPT Xuân Phương
|675
|765
|-90
|61
|THPT Mỹ Đình
|765
|765
|0
|62
|THPT Hoài Đức A
|630
|720
|-90
|63
|THPT Hoài Đức B
|720
|720
|0
|64
|THPT Vạn Xuân - Hoài Đức
|675
|675
|0
|65
|THT Hoài Đức C
|585
|540
|45
|66
|THPT Đan Phượng
|675
|675
|0
|67
|THPT Hồng Thái
|630
|585
|45
|68
|THPT Tân Lập
|675
|630
|45
|69
|THPT Thọ Xuân
|540
|540
|0
|70
|THPT Ngọc Tảo
|765
|720
|45
|71
|THPT Phúc Thọ
|675
|720
|-45
|72
|THPT Vân Cốc
|585
|585
|0
|73
|THPT Tùng Thiện
|765
|765
|0
|74
|THPT Xuân Khanh
|675
|630
|45
|75
|THPT Ba Vì
|630
|630
|0
|76
|THPT Bất Bạt
|450
|450
|0
|77
|Phổ thông Dân tộc nội trú
|140
|140
|0
|78
|THPT Ngô Quyền - Ba Vì
|675
|675
|0
|79
|THPT Quảng Oai
|675
|675
|0
|80
|THPT Minh Quang
|540
|540
|0
|81
|THPT Bắc Lương Sơn
|540
|495
|45
|82
|Hai Bà Trưng - Thạch Thất
|675
|675
|0
|83
|Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất
|675
|675
|0
|84
|THPT Thạch Thất
|765
|675
|90
|85
|THPT Minh Hà
|450
|450
|0
|86
|THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai
|585
|585
|0
|87
|THPT Minh Khai
|675
|675
|0
|88
|THPT Quốc Oai
|675
|675
|0
|89
|THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai
|720
|720
|0
|90
|THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông
|765
|765
|0
|91
|THPT Quang Trung - Hà Đông
|765
|720
|45
|92
|THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông
|720
|720
|0
|93
|THPT Lê Lợi
|720
|-
|-
|94
|THPT Chúc Động
|675
|765
|-90
|95
|THPT Chương Mỹ A
|675
|720
|-45
|96
|THPT Chương Mỹ B
|720
|720
|0
|97
|THPT Xuân Mai
|675
|765
|-90
|98
|THPT Nguyễn Văn Trỗi
|720
|720
|0
|99
|THPT Nguyễn Du - Thanh Oai
|675
|765
|-90
|100
|THPT Thanh Oai A
|720
|720
|0
|101
|THPT Thanh Oai B
|720
|720
|0
|102
|THPT Thường Tín
|675
|675
|0
|103
|THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín
|540
|630
|-90
|104
|THPT Lý Tử Tấn
|585
|585
|0
|105
|THPT Tô Hiệu - Thường Tín
|585
|585
|0
|106
|THPT Vân Tảo
|630
|540
|90
|107
|THPT Đồng Quan
|585
|585
|0
|108
|THPT Phú Xuyên A
|675
|675
|0
|109
|THPT Phú Xuyên B
|675
|630
|45
|110
|THPT Tân Dân
|495
|495
|0
|111
|THPT Hợp Thanh
|585
|495
|90
|112
|THPT Mỹ Đức A
|720
|675
|45
|113
|THPT Mỹ Đức B
|585
|585
|0
|114
|THPT Mỹ Đức C
|675
|585
|90
|115
|THPT Đại Cường
|450
|450
|0
|116
|THPT Lưu Hoàng
|585
|495
|90
|117
|THPT Trần Đăng Ninh
|585
|540
|45
|118
|THPT Ứng Hòa A
|585
|585
|0
|119
|THPT Ứng Hòa B
|585
|540
|45
Trong 119 trường THPT, hơn 30 trường tăng chỉ tiêu, phổ biến 45-90 học sinh, hơn 20 trường giảm, còn đa số ổn định.
Với hệ chuyên, cả 4 trường đều giữ ổn định số lớp và chỉ tiêu như năm ngoái, tổng 2.730. Cụ thể, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 840 học sinh, chuyên Chu Văn An 665, chuyên Nguyễn Huệ 700 và chuyên Sơn Tây 525.
Chi tiết chỉ tiêu lớp 10 chuyên ở Hà Nội năm 2026
Thí sinh đang trong giai đoạn tập dượt đăng ký thi lớp 10 trực tuyến, trước khi đăng ký chính thức vào 10-17/4. Năm nay, các em có thể nhìn thấy số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đặt vào từng trường theo thời gian thực, từ đó tính được tỷ lệ chọi.
Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.
Thanh Hằng