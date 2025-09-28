Trả 2,3 tỷ đồng chuyển nhầm

Đồng ThápAnh Lê Ngọc Khải, 41 tuổi, ở xã Tân Khánh Trung, nhận 2,3 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, đã đến cơ quan công an xác minh để trả lại.

Ngày 27/9, tại cơ quan công an, anh Khải đã làm thủ tục trả lại tiền cho người chuyển nhầm là anh Bùi Văn Bắc, 34 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên.

Anh Bắc cho biết đây là phần tiền thanh toán mua đất, song tuần trước chuyển nhầm ngân hàng. Phát hiện sự việc, anh nhờ ngân hàng, công an hỗ trợ. Người nhận nhầm cũng đề nghị chính quyền xác minh.

Anh Lê Ngọc Khải (trái) chuyển trả số tiền cho anh Bùi Văn Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: Phước Thanh

Công an xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp, sau khi xác định đúng chủ nhân số tiền, không có dấu hiệu lừa đảo, đã hướng dẫn hai bên làm thủ tục chuyển trả.

Công an khuyến cáo, khi nhận chuyển khoản nhầm cần thông báo ngay cho ngân hàng hoặc chính quyền. Người nhận chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền, không tự chuyển cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Ngọc Tài - Phước Thanh