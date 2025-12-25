TPBank triển khai chuỗi hoạt động, ưu đãi dịp cuối năm

TPBank tổ chức nhiều hoạt động như thắp sáng Giáng sinh, nâng cấp trải nghiệm, mở rộng ưu đãi mua sắm, tăng cường dịch vụ số, dịp cuối năm.

Lễ "Thắp sáng Giáng sinh" do ngân hàng lần đầu tổ chức, đánh dấu các hoạt động mùa lễ hội đồng loạt triển khai trên cả không gian giao dịch vật lý và nền tảng số, với thông điệp hướng đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

Song song, tòa nhà TPBank tại TP HCM cũng được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, tạo điểm nhấn ở các điểm giao dịch trung tâm. Hoạt động thắp sáng được tổ chức theo hình thức tương tác, kết hợp âm nhạc, trò chơi và quà tặng dành cho người tham gia, thu hút cả khách hàng đến giao dịch, người dân khu vực lân cận.

Tòa nhà TPBank tại TP HCM được tranh trí theo chủ đề Giáng sinh. Ảnh: TPBank

Bên cạnh không gian vật lý, ngân hàng triển khai giao diện mùa lễ trên App TPBank. Thay đổi này giúp khách hàng nhận diện rõ các chương trình cuối năm ngay từ lần truy cập đầu tiên, đồng thời duy trì trải nghiệm thống nhất giữa kênh trực tiếp và kênh số.

Theo nhà băng, từ quầy giao dịch với đội ngũ nhân viên tận tâm, đến App TPBank và Ngân hàng Tự động TPBank LiveBank 24/7 luôn sáng đèn, thể hiện tinh thần sẵn sàng phục vụ hầu hết nhu cầu giao dịch ở nhiều thời điểm. Trong mùa cao điểm cuối năm, ứng dụng ngân hàng số hiện diện như trợ lý tài chính thông minh với hơn 2.000 tiện ích. Trên một nền tảng, người dùng có thể chuyển tiền, thanh toán, quản lý thẻ, chi tiêu, gửi thiệp chúc mừng, tiết kiệm, ứng tiền mặt online, mua sắm online, chuyển tiền quốc tế, lên kế hoạch tài chính cá nhân...

Đông đảo khách hàng tham gia sự kiện "Thắp sáng Giáng sinh". Ảnh: TPBank

Các tính năng như ChatPay và Paste to Pay tiếp tục được đơn vị đẩy mạnh sử dụng. Người dùng có thể chuyển tiền trực tiếp trong khung chat hoặc sao chép thông tin thanh toán để hoàn tất giao dịch. Hệ thống ứng dụng công nghệ AI nhằm hỗ trợ nhận diện dữ liệu và xử lý giao dịch nhanh, giảm thao tác thủ công cho người dùng.

Bên cạnh nền tảng số, TPBank triển khai các chương trình ưu đãi cuối năm trên nhiều nhóm sản phẩm. Các ưu đãi được cập nhật định kỳ trên App và áp dụng cho chi tiêu qua thẻ, mua sắm, ẩm thực, giải trí, du lịch. Cách tiếp cận này giúp khách hàng dễ theo dõi và lựa chọn ưu đãi phù hợp với nhu cầu chi tiêu dịp lễ.

Khách hàng nhận quà khi tham gia sự kiện. Ảnh: TPBank

Với nhóm khách hàng cao cấp, TPBank duy trì dịch vụ giao dịch riêng và hệ thống hơn 40 VIP lounge trên toàn quốc. Không gian giao dịch, đội ngũ tư vấn cùng nền tảng số được thiết kế theo hướng tinh gọn, nhằm hỗ trợ khách hàng xử lý nhu cầu tài chính hiệu quả trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo đại diện ngân hàng, lễ "Thắp sáng Giáng sinh" chỉ là một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nhà băng tập trung duy trì sự thuận tiện, ổn định, nhất quán tại các điểm chạm, từ giao dịch trực tiếp đến nền tảng số, trong suốt mùa lễ và giai đoạn đầu năm mới.

Hoàng Đan