TPBank triển khai bộ giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Ngân hàng hỗ trợ chuẩn hóa pháp lý, cung cấp công cụ quản trị và giải pháp vốn, giúp hộ kinh doanh nâng cấp mô hình, mở rộng quy mô, chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Nhằm tháo gỡ khó khăn của hộ kinh doanh về thủ tục pháp lý khi chuyển đổi, TPBank liên kết với các đơn vị tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, đăng ký thuế và hoàn tất quy trình theo đúng quy định.

Đặc biệt, ngân hàng cung cấp trọn gói giải pháp từ công cụ quản trị, phát hành hóa đơn, thanh toán QR, POS, SoftPOS đến thiết bị "Loa Ting Ting" thông báo giao dịch tức thì, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu của Nghị định 70.

Trên nền tảng số TPBank Biz, khách hàng có thể mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến chỉ trong vài phút bằng hình thức eKYC. Chủ hộ chỉ cần cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và căn cước công dân để hoàn tất định danh và nhận số tài khoản, giao dịch 24/7 mà không cần đến quầy. Ngân hàng miễn phí duy trì tài khoản, chuyển tiền trong nước và cho phép lựa chọn số tài khoản đẹp để thuận tiện quản lý dòng tiền, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt đối tác.

TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay. Ảnh: TPBank

Với vai trò "trung tâm điều hành số", ứng dụng TPBank Biz hỗ trợ toàn bộ hoạt động tài chính như: nộp thuế điện tử, thanh toán, quản lý dòng tiền và tra soát giao dịch... trên một nền tảng duy nhất theo tinh thần "1 chạm, 1 nền tảng, mọi giao dịch". Hệ thống còn tích hợp sao kê trực tuyến, thông báo biến động số dư và mã QR thanh toán phục vụ cả khách hàng quốc tế.

Đại diện ngân hàng cho biết, toàn bộ quy trình thu - chi - hóa đơn - nộp thuế được tự động hóa, hỗ trợ hộ kinh doanh tiết kiệm tới 30% chi phí vận hành, đồng thời xây dựng hồ sơ tín dụng minh bạch để tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Ngoài ra, để hỗ trợ tiểu thương giảm chi phí khi bắt đầu số hóa, TPBank hợp tác với Bluecom triển khai ưu đãi giảm 90% chi phí phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số VietQR. Nhờ đó, hộ kinh doanh chỉ cần 300.000 đồng một năm để sử dụng trọn gói dịch vụ, thay vì 3,11 triệu đồng.

Đặc biệt, trước khi Nghị định 232 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, TPBank đã ra mắt Combo tài khoản "Kim Hoàng Phát Tài" dành riêng cho các hộ kinh doanh vàng bạc trang sức, đi kèm nhiều ưu đãi như miễn phí mở, duy trì tài khoản, miễn phí chuyển khoản, tặng số tài khoản phong thủy và bộ QR giao dịch xuyên biên giới.

TPBank triển khai loạt gói tín dụng "may đo" cho tiểu thương. Ảnh: TPBank

Không dừng ở việc hỗ trợ pháp lý và công cụ quản trị, TPBank triển khai nhiều gói tín dụng linh hoạt phù hợp với từng quy mô hộ kinh doanh. Khách hàng có thể vay tín chấp nhanh qua ứng dụng di động với thời gian giải ngân vài phút, hoặc lựa chọn các khoản vay phù hợp nhu cầu mở rộng sản xuất, đầu tư và vận hành. Ngân hàng áp dụng cơ chế thẩm định dựa trên dòng tiền thực tế thay vì tài sản thế chấp, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các hộ kinh doanh nhỏ vốn khó vay trước đây.

Bên cạnh đó, ngân hàng cung cấp thẻ doanh nghiệp hỗ trợ quản lý chi tiêu, hưởng chiết khấu giao dịch và bổ sung công cụ tài chính linh hoạt cho quá trình vận hành. Đồng thời, chủ hộ được miễn phí gói trả lương trong 3 năm, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực quản trị.

Đội ngũ nhân viên của ngân hàng. Ảnh: TPBank

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, TPBank hợp tác MobiFone hình thành "liên minh số" kết nối hạ tầng viễn thông, dịch vụ tài chính và công nghệ. Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận trọn gói giải pháp từ hệ thống kết nối, công cụ thanh toán đến hóa đơn điện tử, tạo nền tảng đồng bộ cho thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số bền vững.

Nhờ những nỗ lực trong việc hỗ trợ các hộ kinh doanh, tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã vinh danh TPBank là "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" và "Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu cho SME" năm thứ 4 liên tiếp (2022-2025).

Đại diện TPBank cho biết, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận nguồn vốn chính thức. Ngân hàng kỳ vọng, với lộ trình hỗ trợ toàn diện: từ chuẩn hóa pháp lý, mở tài khoản, số hóa điểm bán đến cung cấp giải pháp tín dụng, quá trình chuyển đổi sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng cạnh tranh bền vững.

Minh Ngọc