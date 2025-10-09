TPBank nhận giải chuyển đổi số xuất sắc

TPBank nhận giải chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, nhờ loạt giải pháp công nghệ: App TPBank, Livebank 24/7, TPBank Biz, ứng dụng chuyển đổi số nội bộ.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2018, nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đây là lần thứ hai liên tiếp TPBank góp mặt trong danh sách những doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Đại diện TPBank nhận giải "Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc". Ảnh: TPBank

Trước đó, năm 2011, TPBank từng thuộc diện tái cơ cấu, song ngân hàng đã chọn hướng đi khác biệt: tập trung phát triển ngân hàng số thay vì mở rộng mạng lưới chi nhánh. Quyết định này đặt nền móng cho chiến lược chuyển đổi số dài hạn, giúp ngân hàng sớm tạo bản sắc riêng trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Trải qua hơn một thập kỷ, nhà băng không chỉ số hóa dịch vụ mà từng bước thông minh hóa trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ tiên tiến. Ứng dụng TPBank hiện cho phép mở tài khoản chỉ trong vài giây qua eKYC, thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt, chuyển tiền qua giọng nói hoặc ChatPay như trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin.

Hệ thống LiveBank 24/7 giúp hiện thực hóa khái niệm "ngân hàng không ngủ", cho phép khách hàng mở tài khoản, phát hành thẻ, gửi tiết kiệm hay rút tiền bất kỳ lúc nào chỉ với sinh trắc học.

Khách hàng kết nối trực tiếp với tư vấn viên qua các quầy LiveBank 24/7. Ảnh: TPBank

Đối với khối doanh nghiệp, nền tảng TPBank Biz hỗ trợ giải ngân trực tuyến chỉ trong 5 phút, tích hợp hệ sinh thái BizConnex, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là SME tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn.

Ngoài ra, ngân hàng cũng tập trung đầu tư vào số hóa vận hành. Gần 300 robot RPA, công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang được triển khai để tự động hóa các quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phát triển các dịch vụ mới với tốc độ nhanh hơn.

Song song với nâng cao trải nghiệm khách hàng, TPBank tích cực đồng hành cùng chương trình chuyển đổi số quốc gia. Ngân hàng hỗ trợ người dân kết nối tài khoản an sinh xã hội với VNeID, miễn phí nhiều giao dịch trực tuyến và triển khai các chương trình phổ cập tài chính, góp phần thúc đẩy mục tiêu xây dựng Việt Nam số thịnh vượng.

TPBank liên tục bổ sung các lớp công nghệ thông minh để nâng tầm trải nghiệm. Ảnh: TPBank

Sau hơn 10 năm gieo hạt, kiên định với triết lý công nghệ: AI-Top, Data-First, Cloud-Ready, TPBank đã ghi nhận những "trái ngọt" với hơn 14 triệu người dùng ứng dụng ngân hàng số, hơn 98% giao dịch của khách hàng diễn ra trên kênh số.

"Nhu cầu thực sự của người dân là yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số. Chính những tiện ích nhỏ bé hằng ngày sẽ hình thành thói quen, rồi lan tỏa thành thay đổi lớn", ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank chia sẻ.

Từ đầu năm 2025, TPBank liên tục được vinh danh ở các giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực tài chính - công nghệ. Ngân hàng nhận danh hiệu "Sản phẩm ngân hàng số sáng tạo nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương" từ The Asian Banker với tính năng ChatPay, cho phép chuyển tiền qua trò chuyện. Bên cạnh đó, nhà băng này cũng được vinh danh tại hai hạng mục "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" và "Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu cho SME" do ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức.

Đại diện nhà băng cho biết, loạt giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình chuyển đổi số của TPBank, đồng thời tạo động lực để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, sáng tạo sản phẩm và mang dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với mọi người dân Việt Nam, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Minh Ngọc