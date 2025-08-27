TPBank muốn thâu tóm Chứng khoán Tiên Phong

TPBank dự kiến mua thêm cổ phần để tăng sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) từ 9,01% lên 51%.

Trong thư gửi cổ đông ngày 26/8, TPS cho biết TPBank muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sắp tới với mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, qua đó trở thành công ty mẹ và nắm quyền chi phối.

Theo phương án thông qua tại phiên họp thường niên cuối tháng 6, TPS dự kiến chào bán tối đa 350 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty cho biết thực tế sẽ phát hành 287,9 triệu cổ phiếu với mức giá 12.500 đồng, cao hơn 25% so với phương án cũ.

Cùng ngày, TPBank cũng công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông về việc tham gia thương vụ này. Lãnh đạo ngân hàng cho rằng việc góp vốn, mua cổ phần để TPS trở thành công ty con là "thực sự cần thiết và đảm bảo tính khả thi".

Theo TPBank, đây là quyết định chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ và cộng hưởng. Tham gia lĩnh vực chứng khoán giúp họ khai thác hiệu quả mạng lưới khách hàng hiện hữu và hút thêm khách hàng mới, tăng thu nhập từ phí dịch vụ và bán chéo sản phẩm.

Lãnh đạo TPBank cho rằng thị trường chứng khoán sẽ phát triển đột phá. Sở hữu công ty chứng khoán là nhu cầu khách quan và chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng trong nước. Bốn ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) và nhiều ngân hàng cổ phần lớn như Techcombank, MBBank, ACB, VPBank đều đã có công ty chứng khoán trong hệ sinh thái. Gần đây, một số nhà băng khác như Sacombank, MSB, SeABank cũng được cổ đông thông qua phương án mua cổ phần các công ty chứng khoán.

"Việc TPS trở thành công ty con của TPBank mở ra nhiều lợi ích và thay đổi đáng kể cả về tài chính, chiến lược lẫn hoạt động, quản trị rủi ro đối với TPS", tài liệu của TPBank viết.

Nhà đầu tư theo dõi bảng điện tử tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong, năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần

TPS hiện có vốn điều lệ 3.359 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành sắp tới thành công, công ty sẽ nâng vốn lên gần 6.240 tỷ đồng.

Trong tháng 6, công ty trải qua đợt biến động mạnh về nhân sự thượng tầng. Họ miễn nhiệm 5 trong số 7 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung 3 người mới. Nhiều lãnh đạo cấp cao từ TPBank chuyển sang giữ các vị trí quan trọng tại TPS. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Quân, cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng, được bầu giữ chức chủ tịch thay ông Đỗ Anh Tú.

Khi đó, ông Quân cho biết quá trình thay đổi nhân sự cấp cao của TPS được thực hiện kỹ lưỡng và có định hướng rõ ràng, chứ không làm chóng vánh.

"Sau giai đoạn khó khăn, việc thay đổi bộ máy quản trị là cần thiết. Đây cũng là cơ hội cho công ty đón những tư duy mới, định hướng mới và xem xét lại những chiến lược chưa phù hợp trong quá khứ", ông Quân nói.

Giai đoạn khó khăn mà ông Quân nhắc đến bắt đầu từ tháng 2/2025, khi 5 lô trái phiếu liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital do TPS là đơn vị tư vấn phát hành, đại lý chuyển nhượng, đại lý lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) yêu cầu tạm ngừng giao dịch. Các lô trái phiếu này có tổng dư nợ 8.990 tỷ đồng.

TPS đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 1.379 tỷ đồng và lãi sau thuế 111 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 35% và 71% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm, công ty thu 741 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 112 tỷ đồng. Ban lãnh đạo gọi mục tiêu kinh doanh thụt lùi là "chân thành với cổ đông", bởi chỉ còn nửa năm để vừa tái cấu trúc toàn diện bộ máy, vừa tăng tốc kinh doanh.

Thời gian tới, công ty tập trung 4 trụ cột gồm tự doanh, môi giới, kinh doanh sản phẩm đầu tư và kinh doanh nguồn vốn. Môi giới được TPS xem là mảng chủ lực trong số này, nhưng lãnh đạo công ty nói sẽ không phát triển theo cách truyền thống.

Phương Đông