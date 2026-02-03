TPBank mở rộng tiện ích cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

TPBank triển khai tính năng "Thanh toán phí hạ tầng cảng biển" trên ứng dụng TPBank Biz, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp phí hạ tầng cảng biển trực tuyến tại hai cụm cảng lớn là Hải Phòng và TP HCM.

Tại cụm cảng Hải Phòng, doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán trực tiếp trên TPBank Biz. Sau khi đăng nhập, người dùng truy cập mục "Thanh toán Thuế", chọn "Phí hạ tầng cảng biển" và nhập các thông tin cần thiết như mã số thuế, mã loại phí, mã đơn vị thu phí cùng số hoặc ngày chứng từ. Hệ thống sẽ tự động truy vấn và hiển thị số tiền phải nộp để doanh nghiệp xác nhận và hoàn tất giao dịch.

Với cách làm này, toàn bộ quy trình được thực hiện trên một nền tảng duy nhất, không cần thao tác qua cổng trung gian hay bổ sung hồ sơ riêng. Ngoài ra, doanh nghiệp tại Hải Phòng vẫn có thể lựa chọn hình thức trích nợ tài khoản thông qua hệ thống ePayment của hải quan, tùy theo quy trình nội bộ.

TPBank đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ doanh nghiệp trên ứng dụng ngân hàng số. Ảnh: TPBank

Trong khi đó, tại cụm cảng TP HCM, doanh nghiệp có thể thao tác thông qua Cổng thông tin điện tử của Hải quan TP HCM. Sau khi tra cứu và tạo lệnh thanh toán, hệ thống sẽ cấp mã QR. Doanh nghiệp mở ứng dụng TPBank Biz, sử dụng chức năng thanh toán QR VNPay để quét mã và xác nhận giao dịch. Hình thức này giúp việc nộp phí diễn ra nhanh chóng, đồng thời hạn chế rủi ro sai sót trong quá trình nhập liệu thủ công.

Theo TPBank, tính năng này cho phép doanh nghiệp lựa chọn hình thức nộp phí phù hợp với từng khu vực cảng, đồng thời đơn giản hóa quy trình thanh toán trên nền tảng ngân hàng số. Doanh nghiệp chỉ cần có tài khoản TPBank Biz và gói giao dịch phù hợp để sử dụng, không phát sinh thêm thủ tục đăng ký hay hồ sơ bổ sung.

Bên cạnh phí hạ tầng cảng biển, TPBank Biz hiện tích hợp đầy đủ các chức năng nộp ngân sách nhà nước như thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, các loại thuế và phí xuất nhập khẩu, thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Việc tập trung các nghiệp vụ thanh toán thuế, phí trên một nền tảng số giúp doanh nghiệp thuận tiện theo dõi dòng tiền, tăng khả năng kiểm soát tài chính và giảm áp lực thủ tục.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc bổ sung tính năng thanh toán phí hạ tầng cảng biển là bước tiếp theo trong chiến lược số hóa dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nơi hiệu quả vận hành phụ thuộc lớn vào tốc độ và độ chính xác của từng giao dịch.

Minh Ngọc