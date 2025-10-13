TPBank mang loạt trải nghiệm số tới concert 'Em xinh Say Hi'

Gian hàng của TPBank, nhà tài trợ Kim cương của concert "Em xinh Say Hi" đêm 2 tại SVĐ Mỹ Đình thu hút fan hâm mộ với nhiều hoạt động, trải nhiệm số, gắn kết giới trẻ.

Đêm concert thứ hai của "Em xinh Say Hi" diễn ra tối 11/10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã thu hút hàng chục nghìn fan hâm mộ. Đồng hành cùng sự kiện với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, TPBank xuất hiện nổi bật với thông điệp "App TPBank - Tiện ích đỉnh - Sống đỉnh", mang đến chuỗi hoạt động sáng tạo và gần gũi với cộng đồng người hâm mộ.

Tại sự kiện, TPBank ghi điểm với loạt đặc quyền dành riêng cho khách hàng như: bố trí xe điện đưa đón trong khuôn viên, giúp khán giả dễ dàng di chuyển mà vẫn thoải mái diện trang phục dự concert; giao lưu cùng "Em xinh" LyHan ngay tại gian hàng. Đặc biệt, ngân hàng còn góp phần làm "nóng" không khí bằng việc đưa tiết mục "Vỗ tay", màn trình diễn được fan mong chờ lên sân khấu.

Ngoài ra, TPBank tặng 50.000 đồng cho khách hàng mới mở tài khoản và nhập mã giới thiệu EXSHHN, kèm lời nhắn "ăn uống đầy đủ" tới các fan hâm mộ.

"Em Xinh" LyHan giao lưu cùng khán giả tại booth TPBank. Ảnh: TPBank

Bên cạnh đêm nhạc, gian hàng trải nghiệm của TPBank cũng trở thành "tọa độ check-in" hot hit thu hút fan hâm mộ. Tại đây, người tham dự có thể trực tiếp khám phá các tiện ích nổi bật của ứng dụng ngân hàng số, tham gia minigame và nhận hàng ngàn phần quà hấp dẫn.

Sau sự kiện, hình ảnh TPBank tiếp tục "phủ sóng" trên các trang mạng xã hội. Nhiều video check-in tại gian hàng lan truyền trên TikTok, Instagram hay Facebook, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ.

Nguyễn Hồng Anh (25 tuổi, Hà Nội), một khán giả có mặt tại concert, cho biết dù đã tham gia nhiều sự kiện âm nhạc trong năm qua nhưng chương trình lần này vẫn mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt với sân khấu được đầu tư hoành tráng, âm nhạc bùng nổ và không khí sôi động lan tỏa khắp khán đài.

"Sự đồng hành của TPBank giúp trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn, vì khán giả không chỉ được sống trong âm nhạc mà còn có thêm nhiều hoạt động để kết nối, khám phá và mang về những kỷ niệm đáng nhớ," cô chia sẻ.

Các bạn trẻ xếp hàng tham gia trải nghiệm tại booth của TPBank tại concert. Ảnh: TPBank

Theo báo cáo Social Listening của Monitaz, trong hai tháng 7 và 8, TPBank liên tục dẫn đầu toàn ngành ngân hàng về tỷ lệ cảm xúc tích cực, phần lớn đến từ các nội dung khen ngợi chiến dịch truyền thông sáng tạo và thấu hiểu giới trẻ.

Không chỉ dừng ở độ phủ truyền thông, chiến dịch còn mang lại kết quả kinh doanh tích cực. Hàng trăm nghìn người dùng đã tải ứng dụng TPBank, hàng chục nghìn khán giả cài đặt giao diện "Em Xinh" và trải nghiệm thiệp ChatPay với hình ảnh thần tượng. Số lượng thẻ tín dụng mở mới trên ứng dụng tăng gấp 3 lần, còn lượng giao dịch cũng ghi nhận mức tăng mạnh sau sự kiện.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được "phủ tím" tại Em Xinh "Say Hi" concert đêm 2. Ảnh: Vieon

Đại diện TPBank cho biết, việc đồng hành cùng "Em Xinh Say Hi" là cách ngân hàng kết nối với thế hệ trẻ thông qua những "ngôn ngữ" người trẻ yêu thích như âm nhạc và thời trang.

"Thông qua chương trình, chúng tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sống hết mình của người trẻ. Đó cũng là giá trị mà TPBank hướng tới, trở thành một ngân hàng đáp ứng nhu cầu tài chính và đồng hành cùng khách hàng trong những trải nghiệm sống ý nghĩa của kỷ nguyên số", đại diện TPBank chia sẻ.

Chiến dịch kết hợp âm nhạc, lifestyle và công nghệ là một phần trong chiến lược truyền thông dài hạn của TPBank, giúp ngân hàng củng cố hình ảnh trẻ trung, dễ gần, thấu hiểu và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí người dùng.

Minh Ngọc