TPBank lần đầu vào top 500 ngân hàng giá trị nhất thế giới

TPBank đứng vị trí 326, lần đầu nằm trong danh sách top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu theo Brand Finance.

Brand Finance mới đây công bố top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất trên toàn cầu năm 2024. Giá trị thương hiệu của TPBank được ghi nhận ở mức 425 triệu USD, nhờ nền tảng tài chính ổn định cùng chiến lược chuyển đổi số nâng cao trải nghiệm người dùng,

Theo đó, TPBank nằm trong top 5 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam và đứng top 7 nhà băng nội địa được Brand Finance định giá.

Hội sở TPBank tại Hà Nội. Ảnh: TPBank

Theo đại diện Brand Finance, những năm qua, TPBank duy trì tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận ổn định, khẳng định vị thế định chế tài chính số nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Chiến lược tập trung vào các sản phẩm cho vay bán lẻ trên nền tảng số là yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công, đặc biệt ở thị trường mà hoạt động cho vay bán lẻ có mức độ thâm nhập thấp. Bằng cách giải quyết nhu cầu cho vay bán lẻ và triển khai các thủ tục cho vay dựa vào nền tảng số hóa, ngân hàng đã thu hút và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, đặc biệt là nhóm dân số trẻ.

Ngoài việc chú trọng vào các giải pháp tài chính sáng tạo, quan hệ đối tác cũng là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của TPBank. Ngân hàng đã phát triển và tích hợp các dịch vụ tài chính vào các nền tảng đối tác thông qua hiện thực hóa khái niệm như Open Banking và Banking as a Service.

Khách hàng TPBank được nhân viên tư vấn về sản phẩm, dịch vụ. Ảnh: TPBank

Ngoài TPBank, Việt Nam có 15 ngân hàng vào top 500 năm 2024. Vietcombank vẫn là ngân hàng Việt có giá trị thương hiệu cao nhất theo xếp hạng của Brand Finance. Trên toàn cầu, Vietcombank đứng thứ 133/500, tăng bốn bậc so với năm 2023. BIDV là ngân hàng Việt đứng tiếp sau với vị trí thứ 151, tăng tới 10 bậc so với năm 2023. VietinBank cũng tăng 14 bậc lên vị trí thứ 157. Ngân hàng Việt đứng thứ 4 là Techcombank với thứ bậc 160, tăng 3 bậc so với năm ngoái. Hai ngân hàng khác đứng trong top 200 là Agribank và VPBank lần lượt chia sẻ các vị trí 162 và 175.

Nghiên cứu của Brand Finance chỉ ra, các ngân hàng ở Việt Nam đang vươn tầm khu vực và nhiều trường hợp có vị trí vượt trên so với các ngân hàng toàn cầu về định vị thương hiệu trong tâm trí của khách hàng địa phương.

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương được thành lập vào năm 1996 tại Anh. Brand Finance đánh giá hơn 5.000 thương hiệu hàng đầu thế giới cùng việc công bố hơn 100 báo cáo hàng năm. Brand Finance là nhân tố chủ chốt trong việc thiết lập quy chuẩn về Định giá thương hiệu - ISO 10668 và Đánh giá thương hiệu - ISO 20671.

Thảo Vân