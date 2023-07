TPBank lãi trước thuế gần 3.400 tỷ đồng quý II

Nguồn thu chủ yếu của ngân hàng đến từ thu nhập lãi thuần, ngoài ra, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi có sự cải thiện khi tăng lên mức 28% trên tổng thu nhập.

Báo cáo tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB) cho thấy nhà băng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế khả quan trong quý II, đạt gần 3.400 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khi đạt 1.500 tỷ đồng tính đến ngày 30/6, tương đương tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 302.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt gần 3.435 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Đại diện ngân hàng cho biết, đây là kết quả của việc không ngừng tăng trưởng về quy mô hoạt động và mở rộng tệp khách hàng cả về chất và lượng, thông qua nền tảng ngân hàng số để đa dạng hóa về dịch vụ, sản phẩm theo từng nhu cầu của khách hàng.

Đầu năm nay, bên cạnh việc chia cổ tức bằng tiền mặt 25%, ngân hàng cũng đã tăng vốn điều lệ lên mức 22.016 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 39,19%. Tổng dư nợ trên thị trường 1 tăng chậm hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn đạt mức gần 7%.

Nhân viên ngân hàng trao đổi công việc. Ảnh: TPBank

TPBank cũng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III ở mức trên 11% nhờ chủ động các kế hoạch quản trị về chất lượng tài sản, duy trì và củng cố sức mạnh toàn diện trong hệ thống quản trị, đáp ứng sớm và đầy đủ các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất, bên cạnh việc luôn chủ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trong phạm vi an toàn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Công ty chứng khoán KBSV, TPBank đã có sự chuẩn bị về kiểm soát chất lượng tài sản cho giai đoạn khó khăn sắp tới của năm 2023. Tuân thủ chuẩn mực Basel III từ năm trước, đến nay, ngân hàng này vẫn tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hiện đại bằng việc triển khai dự án Basel III nâng cao, tính vốn dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB) để tối ưu hóa chi phí vốn, nâng cao năng lực quản trị.

"Khi ứng dụng các kết quả này vào hoạt động kinh doanh, TPBank sẽ đảm bảo tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy tốt cũng như đủ vốn dự trữ để thích ứng với các biến động của thị trường và nền kinh tế", đại diện TPBank cho biết.

Là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc thực hiện cam kết giảm lãi suất nhằm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, TPBank liên tiếp công bố các đợt giảm lãi suất lớn và hiệu quả.

Theo đó, hàng loạt khoản vay mới và cũ đều được giảm lãi, gia hạn. Có những khoản vay đủ điều kiện có thể được giảm tối đa tới 3,6 %. Trong nửa cuối năm 2023, ngân hàng vẫn giữ cam kết đồng hành cùng khách hàng với những chương trình hạ lãi suất thiết thực và kịp thời, để cùng chia sẻ, vượt qua khó khăn và đón đầu những tín hiệu phục hồi tích cực từ thị trường.

Báo cáo phân tích của chứng khoán VnDirect gần đây cho thấy tăng trưởng lợi nhuận ròng của TPB có thể sẽ chậm lại so với cùng kỳ trong giai đoạn 2023-2024, đồng thời, duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu không đổi 31.000 đồng một cổ phần.

Trước đó, TPBank cũng nằm trong top 10 ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín theo xếp hạng của VNR500. Nhà băng này còn vào top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất theo Tạp chí Forbes năm 2022.

An Nhiên