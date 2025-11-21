TPBank là ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam 2025

TPBank vươn lên dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam trong bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng vững mạnh toàn cầu năm 2025, do The Asia Banker công bố, nhờ các chỉ số tài chính ổn định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Trong bảng xếp hạng, TPBank đứng vị trí 336 trong tổng 1.000 ngân hàng trên toàn cầu, tăng 263 bậc so với năm ngoái. Đại diện The Asian Banker cho biết danh hiệu "Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025" được trao cho TPBank dựa trên kết quả tài chính tích cực, năng lực quản trị và khả năng duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Các sáng kiến chuyển đổi số, định hướng lấy khách hàng làm trung tâm cùng quan hệ đối tác chiến lược đã giúp ngân hàng mở rộng nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành. Bảng cân đối kế toán, khả năng sinh lời cải thiện, vốn và thanh khoản duy trì ở mức an toàn là những yếu tố then chốt trong quá trình đánh giá.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị ngân hàng chụp ảnh cùng giấy chứng nhận "Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025". Ảnh: TPBank

Trong 9 tháng năm 2025, tổng tài sản của TPBank vượt 450.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm sau ba quý. Dư nợ tín dụng tăng hơn 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh quy mô và lợi nhuận, cơ cấu thu nhập của TPBank cũng chuyển dịch theo hướng bền vững hơn. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ chiếm 21% trong tổng thu nhập hoạt động, hơn 19% so với cùng kỳ, nhờ đa dạng hóa nguồn thu ngoài tín dụng.

TPBank hiện duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,29%, cao gần gấp đôi so với quy định tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước (8%). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, thuộc nhóm thấp trong hệ thống, phản ánh chất lượng tín dụng ổn định và khả năng giám sát rủi ro.

Khách hàng giao dịch tại quầy của TPBank. Ảnh: TPBank

Đặc biệt, ngân hàng cũng tiên phong tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn. TPBank đã đáp ứng sớm quy định theo Thông tư 14 về việc áp dụng các chuẩn mực Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn (SA) và đang triển khai lộ trình hướng đến phương pháp nâng cao (IRB), hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng toàn diện Basel III vào năm 2027.

Bên cạnh việc tối ưu hiệu quả kinh doanh, TPBank tiếp tục tăng cường nội lực cho giai đoạn phát triển dài hạn. Tháng 10/2025, ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 1.320 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên hơn 27.740 tỷ đồng. TPBank cũng nâng sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên 51%, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính. Năm 2024, ngân hàng đóng góp hơn 2.314 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, đứng thứ 9 trong nhóm ngân hàng tư nhân.

Máy Livebank 24/7. Ảnh: TPBank

Trong suốt hành trình phát triển, TPBank luôn đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Nhà băng liên tục mở rộng hệ sinh thái số từ ứng dụng TPBank Mobile, LiveBank 24/7 đến nền tảng TPBank Biz dành cho doanh nghiệp. Ngân hàng hai năm liền nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA), ghi nhận nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng.

Các bạn trẻ chụp ảnh tại gian hàng của TPBank trong concert "Em Xinh Say Hi". Ảnh: TPBank

Nhằm lan tỏa thương hiệu ngân hàng số tới nhóm khách hàng trẻ, TPBank triển khai chiến dịch truyền thông "Em Xinh Say Hi". Trong thời gian ngắn phát sóng chương trình âm nhạc thực tế "Em Xinh Say Hi", lượng tải App TPBank tăng hơn 200%, có ngày vượt 120.000 lượt. Số thẻ tín dụng mở mới qua app tăng gấp 3 lần; gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu được ghi nhận, đưa thông điệp "App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh" trở nên gần gũi với người dùng.

"Danh hiệu này là minh chứng cho năng lực tài chính, đồng thời tiếp thêm động lực để TPBank kiên định với tầm nhìn dài hạn: xây dựng một ngân hàng số dẫn đầu, phát triển bền vững và mang lại giá trị thật cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng", ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc ngân hàng chia sẻ.

Minh Ngọc