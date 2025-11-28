TPbank hợp tác Viettel mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số

Hà NộiTPBank và Viettel ký hợp tác nhằm kết nối năng lực tài chính - công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ số cho người dùng, ngày 26/11.

Đại diện nhà băng cho biết, hợp tác giai đoạn 2025-2030 đánh dấu bước liên kết sâu rộng giữa hai tổ chức có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ. Mục tiêu của thỏa thuận là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện hai doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TPBank

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên hướng đến việc kết hợp thế mạnh công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính - viễn thông. TPBank cung cấp cho Viettel và hệ sinh thái khách hàng của đơn vị này những giải pháp tài chính linh hoạt, tự động hóa, được thiết kế để vận hành theo thời gian thực. Các dịch vụ tín dụng, thanh toán, quản lý tài khoản và ngân hàng số được triển khai trên nền tảng mở, cho phép tích hợp nhanh, mở rộng liên tục thông qua Open Banking, Embedded Banking. Khi kết nối với hệ sinh thái số của Viettel, đặc biệt là Viettel Money, các dịch vụ tài chính có khả năng vận hành liền mạch, nhanh và dễ tiếp cận.

Ở chiều ngược lại, Viettel đồng hành TPBank với vai trò đối tác công nghệ chiến lược, mang theo những năng lực lõi về hạ tầng số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cùng phát triển mô hình ngân hàng số thế hệ mới. Hai bên sẽ tinh chỉnh vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa quy trình và xây dựng kiến trúc công nghệ cho phép xử lý giao dịch nhanh, an toàn, mở rộng theo nhu cầu. Song song đó, sự kết hợp giữa năng lực logistics, vận chuyển, truyền thông và nhân sự công nghệ của Viettel với nền tảng vận hành số của TPBank sẽ hình thành cấu trúc hoạt động linh hoạt, tốc độ, dễ mở rộng, tạo lợi thế cho cả hai bên trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đại diện hai doanh nghiệp tại sự kiện ký kết. Ảnh: TPBank

Điểm nhấn của thỏa thuận là tầm nhìn chung về hệ sinh thái số mở - nơi các dịch vụ tài chính, tiện ích số và dịch vụ viễn thông được kết nối đồng nhất, mang lại trải nghiệm "một chạm" cho người dùng. Hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm đồng thương hiệu, mở rộng kết nối với các dịch vụ đời sống, thanh toán hóa đơn, thương mại điện tử, dịch vụ công và nhiều lĩnh vực khác. Sự đồng hành này giúp nâng cấp trải nghiệm khách hàng, góp phần định hình môi trường thanh toán không tiền mặt, tài chính toàn diện, hướng đến những bước tiến mới trong nền kinh tế số Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch hội đồng quản trị TPBank, cho biết thỏa thuận hợp tác mở ra mô hình đồng hành chiến lược mới, nơi năng lực của hai tổ chức được kết nối để tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng. Ông nhấn mạnh sự kết hợp này tạo liên kết giữa công nghệ và tài chính, đồng thời là sự gặp gỡ giữa những tầm nhìn chung về tương lai số.

Theo ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, hợp tác mang ý nghĩa quan trọng khi hai bên cùng chia sẻ thế mạnh, mục tiêu và khát vọng ứng dụng công nghệ vào đời sống theo hướng hiệu quả, gần gũi hơn. Sự bổ trợ giữa hệ sinh thái công nghệ - viễn thông và hệ sinh thái tài chính - ngân hàng được kỳ vọng tạo ra các giải pháp khác biệt, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Ông nhấn mạnh niềm tin và sự minh bạch là nền tảng để hợp tác phát triển bền vững.

Với định hướng dài hạn, liên danh kỳ vọng quan hệ hợp tác chiến lược này tạo thêm động lực cho tài chính số, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ hiện đại, góp phần phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất tập trung nguồn lực cho các nghiên cứu sản phẩm mới, phát triển thẻ đồng thương hiệu và duy trì hợp tác sâu rộng để mang đến giá trị bền vững cho khách hàng, doanh nghiệp lẫn xã hội.

Hoàng Đan