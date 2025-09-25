TPBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

TPBank cung cấp vốn, bộ giải pháp quản trị, tặng hóa đơn điện tử, miễn phí nhiều dịch vụ, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Nghị định 70.

Nghị định 70 của Chính phủ quy định mọi hộ và cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, nhóm có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm cần kết nối máy tính tiền trực tiếp với cơ quan thuế, nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và tạo sân chơi công bằng. Nhiều hộ nhỏ lẻ vốn quen quản lý thủ công chia sẻ đây là thách thức không nhỏ.

Anh Nguyễn Đông, chủ cửa hàng tạp hóa tại TP HCM cho biết, trước đây việc ghi chép doanh thu chỉ thực hiện thủ công bằng sổ tay. Khi buộc phải chuyển sang hóa đơn điện tử, gia đình không biết phải bắt đầu từ đâu vì cần phải đầu tư thiết bị, học cách sử dụng.

"Chi phí đầu tư ban đầu không hề nhỏ, từ mua máy tính, máy in đến đăng ký phần mềm, dành thời gian học cách thao tác sử dụng. Với những hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi, điều này khá mới mẻ", anh Đông chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, TPBank đã chủ động thiết kế các sản phẩm và dịch vụ "may đo" riêng cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương, giúp hộ kinh doanh vừa tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, vừa rút ngắn thời gian làm quen với quy trình mới.

Quầy giao dịch tự động của TPBank. Ảnh: TPBank

Cụ thể, TPBank triển khai bộ giải pháp "Quản lý mượt mà - Kinh doanh đỉnh", gồm tài khoản giao dịch, tín dụng và công cụ quản lý. Hộ kinh doanh có thể mở tài khoản doanh nghiệp số đẹp theo ngày sinh, số điện thoại hoặc giấy phép kinh doanh. Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến, giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra, chủ tài khoản được miễn phí trọn gói giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng trên TPBankBiz, miễn phí chuyển tiền nội bộ, phí chuyển tiền liên ngân hàng trong ba tháng đầu tại quầy. Ngân hàng cũng tặng hóa đơn điện tử miễn phí, cung cấp thiết bị POS và ứng dụng SoftPOS để hộ kinh doanh chấp nhận đa dạng hình thức thanh toán, xuất hóa đơn ngay qua email hoặc SMS. Đặc biệt, "Loa Ting Ting", thiết bị thông báo giao dịch tức thời, giúp chủ cửa hàng theo dõi doanh thu theo thời gian thực, thay cho việc kiểm tra thủ công.

Loa ting ting của TPBank, tự động phát thông báo bằng giọng nói mỗi khi tài khoản nhận được tiền, giúp việc xác nhận giao dịch trở nên an toàn, nhanh chóng hơn. Ảnh: TPBank

Để hỗ trợ tiểu thương giảm gánh nặng ban đầu, TPBank miễn phí thường niên một năm đầu cho thẻ ghi nợ doanh nghiệp, tặng bộ QR đa năng và triển khai chương trình "CLB Shop Tiền Tỷ" với nhiều quà tặng cho khách hàng sử dụng Loa Ting Ting.

Đặc biệt, khách hàng được tặng miễn phí gói trả lương trong 3 năm, giúp việc chi trả lương nhân viên thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm chi phí đáng kể. Đồng thời, TPBank còn tặng miễn phí phần mềm hỗ trợ bán hàng trong năm đầu, giúp hộ kinh doanh dễ dàng số hóa vận hành, quản lý doanh thu minh bạch mà không phát sinh thêm chi phí.

TPBank ký hợp tác cùng MobiFone. Ảnh: TPBank

TPBank cũng ký kết hợp tác chiến lược với MobiFone nhằm xây dựng "liên minh số" kết nối viễn thông - tài chính - công nghệ. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tiếp cận trọn gói giải pháp số, từ hạ tầng viễn thông, công cụ thanh toán đến hóa đơn điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số bền vững.

Theo đại diện TPBank, việc triển khai đồng bộ sản phẩm và ưu đãi không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70, mà còn mở ra cơ hội nâng cao hình ảnh, uy tín và từng bước vận hành chuyên nghiệp hơn. Khi mọi giao dịch đều minh bạch qua hệ thống ngân hàng, khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn và tạo dựng niềm tin với đối tác, người tiêu dùng.

"Nghị định 70 vừa là thách thức vừa là cơ hội để hộ kinh doanh Việt chuyển mình. TPBank sẽ tiếp tục đồng hành, giúp tiểu thương thích ứng chính sách và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", đại diện ngân hàng cho biết.

Minh Ngọc