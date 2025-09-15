TPBank đồng hành chương trình âm nhạc 'Em xinh say hi'

Không chỉ là nhà tài trợ concert "Em xinh say hi" tối 13/9 ở TP HCM, TPBank còn mang đến nhiều hoạt động bên lề tại sự kiện.

Đêm concert đầu tiên của "Em xinh say hi" thu hút hàng chục nghìn khán giả với sân khấu quy mô và dàn nghệ sĩ trẻ. Chương trình cũng tạo sự lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt cộng đồng "Xinhiu (cộng đồng người hâm mộ các em xinh).

Đồng hành cùng chương trình, TPBank tổ chức hoạt động livestream trước giờ diễn, 15 phút thả quà theo fanchant, cùng khu vực trải nghiệm gửi lời nhắn đến nghệ sĩ. Cũng tại đêm diễn, Vie Channel công bố TPBank tiếp tục tài trợ Kim cương cho concert thứ hai tại Hà Nội.

Sắc tím thương hiệu TPBank bao trùm tại đêm nhạc tối 13/9 ở TP HCM. Ảnh: Vieon

Đại diện ngân hàng cho biết, đợt đồng hành này gắn với mục tiêu mở rộng các tính năng cá nhân hóa trên ứng dụng, đưa app TPBank đến gần hơn với giới trẻ, đặc biệt Gen Z.

Theo đó, TPBank ra mắt bộ sưu tập giao diện "Em Xinh" gồm hình ảnh chương trình và 4 phiên bản theo nghệ sĩ Phương Ly, Orange, 52Hz, Lyhan. Người dùng có thể thay đổi giao diện theo thời điểm trong ngày hoặc sở thích. Cùng lúc là mini game "Thay giao diện - Nhận quà xinh" tặng khăn bandana in logo chương trình.

Booth trải nghiệm của TPBank - một trong những hoạt động bên lề tại concert Em xinh say hi. Ảnh: Vieon

Về trải nghiệm giao dịch, tính năng chuyển tiền ChatPay được bổ sung thiệp điện tử mang hình nghệ sĩ để gửi kèm lời nhắn; khi người nhận cũng dùng ChatPay, thiệp hiển thị trong khung trò chuyện. ChatPay hỗ trợ "Paste to Pay" - dán nội dung tin nhắn để hệ thống tự động điền thông tin chuyển khoản.

"Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành một hành động giàu cảm xúc, đúng với tinh thần ‘Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh’ mà thương hiệu đang theo đuổi", đại diện TPBank chia sẻ.

TPBank tiếp tục giữ vai trò nhà tài trợ kim cương cho đêm concert tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Vieon

Ở mảng thẻ, ngân hàng giới thiệu phiên bản Visa Flash 2in1 "Em xinh say hi" tích hợp tín dụng và ghi nợ trên một chip, đăng ký qua mục "Shop thẻ Flash 2in1" trên ứng dụng. Chương trình khuyến mại đặt thẻ 1 đồng kèm freeship áp dụng đến 15/9.

Ngân hàng cho biết trong thời gian chương trình phát sóng, lượt tải ứng dụng tăng khoảng 200%, có ngày vượt 120.000 lượt. Báo cáo Social Listening của công Ty monitaz ghi nhận trong tháng 7, 8, thương hiệu dẫn đầu ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận tăng.

Cộng đồng Xinhiu tham gia "đổi áo" cho ứng dụng TPBank. Ảnh: TPBank

Thông qua loạt tiện ích mới, TPBank muốn bắt nhịp xu hướng, gần gũi giới trẻ với thông điệp "App TPBank - Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh". Trước đó, ngân hàng được xướng tên tại WeChoice Awards 2024 (hạng mục Z First-Rate: Ứng dụng tài chính - tiêu dùng được giới trẻ yêu thích) và tính năng ChatPay nhận giải Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025 của The Asian Banker.

Tuệ Anh