TPBank cùng sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

TP HCMTPBank là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), thể hiện cam kết dài hạn trong đồng hành cùng chiến lược quốc gia.

Sáng ngày 11/2, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) ra mắt dưới sự chứng kiến của Phó thủ tướng, lãnh đạo địa phương và đại diện nhiều định chế tài chính lớn. Tại lễ ra mắt, TPBank được trao Giấy chứng nhận Thành viên Sáng lập, ghi nhận sự tham gia của ngân hàng từ những bước đầu hình thành cấu trúc trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

VIFC được định vị là hạt nhân thúc đẩy sự ra đời của không gian tài chính đặc thù tại TP HCM. Nơi đây hội tụ các định chế tài chính trong và ngoài nước, kết nối dòng vốn toàn cầu, phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, thử nghiệm những cơ chế, chính sách mới theo chuẩn mực quốc tế. Trung tâm dự kiến đóng vai trò động lực chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam, thu hút nguồn lực quốc tế và thúc đẩy đa lĩnh vực như công nghệ tài chính (fintech), tài chính xanh, thị trường vốn và đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC cho TPBank. Ảnh: TPBank

Theo đó, các thành viên sáng lập tham gia với vai trò đồng hành, đồng thời, đặt nền móng cho mô hình vận hành và định hình hệ sinh thái phát triển dài hạn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó tổng giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng TPBank chia sẻ, khi tham gia cùng VIFC, đơn vị định hướng đóng góp bằng năng lực cốt lõi, từ kinh nghiệm trong phát triển ngân hàng số, dịch vụ tài chính cao cấp đến hệ thống quản trị được xây dựng theo những chuẩn mực khắt khe, chặt chẽ và minh bạch.

"Trên nền tảng đó, chúng tôi kỳ vọng đồng hành cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) trong việc phát triển hệ sinh thái tài chính số, thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới, xanh - sạch, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thị trường vốn quốc tế tại Việt Nam và củng cố vai trò của IFC trong bức tranh tài chính khu vực", ông nhấn mạnh.

VIFC cũng đánh giá TPBank có nhiều thế mạnh để phối hợp triển khai các cấu phần quan trọng của trung tâm tài chính tương lai. Kinh nghiệm xây dựng hạ tầng ngân hàng số, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình và quản trị rủi ro theo chuẩn mực cao là những yếu tố có thể đóng góp trực tiếp vào việc hình thành môi trường tài chính minh bạch, hiệu quả và linh hoạt.

Đồng thời, ngân hàng có thể chia sẻ ý kiến xây dựng khung cơ chế thử nghiệm cho các sản phẩm tài chính mới, đặc biệt trong lĩnh vực fintech và tài chính bền vững. Mục tiêu của nhiệm vụ là tạo nên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đảm bảo an toàn hệ thống.

Trong tiến trình thúc đẩy kết nối tài chính quốc tế, TPBank sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa dòng vốn toàn cầu và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là đơn vị đổi mới sáng tạo và dự án xanh. Điều này góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Trung tâm Tài chính Quốc tế đối với nhà đầu tư toàn cầu, song song, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn đa dạng, giải pháp tài chính và môi trường vận hành tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Đại diện TPBank (thứ ba từ phải sang) cùng các doanh nghiệp, ngân hàng khác nhận Chứng nhận thành viên sáng lập. Ảnh: TPBank

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, TPBank hoàn thành và vượt các kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng vượt 506.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 18,08%; huy động vốn thị trường 1 tăng khoảng 21%, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,96%.

Theo đại diện TPBank, nền tảng tài chính ổn định, chiến lược tăng trưởng bền vững, tinh thần đổi mới nhất quán tạo nên thế và lực để ngân hàng tham gia vào những cấu trúc tài chính tầm vóc hơn, trong đó có Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Nhật Lệ