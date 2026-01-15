TPBank cung cấp trợ lý số hỗ trợ hộ kinh doanh mùa cao điểm

TPBank triển khai nhiều giải pháp ngân hàng số giúp hộ kinh doanh theo dõi dòng tiền, thanh toán không tiền mặt và đáp ứng yêu cầu kê khai thuế trong mùa cao điểm cuối năm.

Gần Tết là giai đoạn thị trường mua sắm sôi động nhất trong năm. Song đơn hàng và giao dịch tăng nhanh cũng tạo áp lực lớn lên khâu vận hành của nhiều cửa hàng. Trong khi đó, việc theo dõi dòng tiền thủ công, sử dụng nhiều kênh thanh toán khiến không ít chủ shop dễ nhầm lẫn, thất thoát và đặc biệt là khó đáp ứng các yêu cầu mới về minh bạch tài chính theo Nghị định 70.

Nắm bắt những khó khăn đó, TPBank triển khai các giải pháp ngân hàng số tích hợp trên App TPBank, nhằm hỗ trợ chủ cửa hàng quản lý thanh toán và dòng tiền trên cùng một nền tảng. Các tính năng được thiết kế phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, từ shop online nhỏ lẻ đến hộ kinh doanh kết hợp bán trực tiếp tại cửa hàng.

Với hộ kinh doanh chưa có thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, tính năng SoftPOS cho phép biến điện thoại Android có NFC thành máy quẹt thẻ di động, chấp nhận thanh toán từ Visa, Mastercard, JCB đến thẻ nội địa chỉ với một chạm. Đặc biệt, ngân hàng triển khai chương trình "Giao dịch càng nhiều - Hoàn tiền càng lớn", hoàn phí giao dịch POS/SoftPOS tới 20% (tối đa 4 triệu đồng) cho các shop có doanh số tăng trưởng theo quy định của chương trình.

QR Vạn năng của TPBank giúp đơn giản hóa hoạt động thanh toán cho nhiều mô hình kinh doanh. Ảnh: TPBank

Song song đó, QR Vạn năng giúp cửa hàng có thể tiếp nhận thanh toán từ nhiều ví điện tử trong và ngoài nước như WeChat, PromptPay hay KHQR. Các giao dịch được tự động quy đổi sang VND và ghi nhận trực tiếp vào tài khoản, giúp việc bán hàng đơn giản hơn, hạn chế xử lý tiền mặt và không cần thêm thiết bị hỗ trợ, phù hợp với bán hàng trực tiếp, livestream hay phục vụ khách quốc tế dịp Tết.

Một trong những ưu điểm của ứng dụng TPBank là khả năng chia sẻ thông báo biến động số dư theo phân quyền cho nhiều vai trò như quản lý ca, cộng sự hoặc kế toán. Mỗi giao dịch phát sinh được cập nhật theo thời gian thực, giúp chủ shop kiểm soát thu - chi minh bạch hơn, giảm phụ thuộc vào việc đối soát thủ công vốn dễ sai sót trong mùa cao điểm.

Tại điểm bán, cửa hàng có thể bật tính năng loa báo tiền để nhận thông báo giao dịch ngay trên điện thoại hoặc sử dụng loa ngoài với âm lượng lớn hơn. Theo TPBank, ngân hàng đang triển khai các chương trình hỗ trợ thiết bị này cho những hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện. Chị Minh Thu, chủ shop mỹ phẩm online tại Hà Nội, cho biết việc nhận thông báo giao dịch tức thời giúp giảm áp lực quản lý khi lượng đơn hàng tăng mạnh.

Song song với quản lý thanh toán, TPBank tích hợp các tiện ích hỗ trợ kê khai và nộp thuế trực tuyến, đồng thời kết nối với phần mềm quản lý bán hàng và chữ ký số, nhằm giúp hộ kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về hóa đơn điện tử và minh bạch thu - chi theo Nghị định 70.

Trong đó, ngân hàng áp dụng chính sách giảm phí phần mềm quản lý bán hàng VietQR xuống 500.000 đồng, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử chuẩn thuế không giới hạn trong năm đầu, cùng chữ ký số và hỗ trợ kê khai theo quy định. Ngoài ra, giải pháp EZBill cho phép hộ kinh doanh bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế trên một thiết bị POS duy nhất, với mức phí trọn gói 2,5 triệu đồng cho 6 tháng đầu (bao gồm thiết bị POS), kèm 1.000 hóa đơn điện tử và chữ ký số.

App TPBank hiện đã tích hợp nộp thuế online, đồng thời liên kết với phần mềm quản lý bán hàng và tạo chữ ký số. Ảnh: TPBank

Bên cạnh các công cụ số, ngân hàng tổ chức nhiều hội thảo hướng dẫn dành cho chủ shop, tập trung giải thích quy định thuế và cách thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy trình. Anh Tuấn, chủ một shop phụ kiện online tại TP HCM, cho biết sau khi tham gia hội thảo và sử dụng các giải pháp ngân hàng số, việc theo dõi giao dịch và thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên rõ ràng hơn.

Để hỗ trợ nguồn lực trong mùa cao điểm, TPBank triển khai các gói vay vốn linh hoạt dành cho hộ kinh doanh, với lãi suất từ 6,5%, cố định trong ba tháng đầu. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức vay từng lần, với lãi suất cơ sở ba tháng cộng biên độ 2,1%, phù hợp nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn.

Đặc biệt, với những hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng và chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, ngân hàng cho phép thực hiện mở tài khoản ngân hàng số dành cho doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến thông qua TPBank Biz. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tạo sự liên thông với các công cụ thanh toán, quản lý dòng tiền đã sử dụng trước đó.

Khi chuyển đổi lên doanh nghiệp cùng TPBank, chủ shop được tặng tài khoản số đẹp, ấn phẩm QR Vạn năng và thẻ doanh nghiệp TPBank Business Debit. Song song nhà băng miễn phí dịch vụ Ngân hàng Số cùng hơn 30 loại phí giao dịch khác, đồng thời miễn phí thường niên thẻ TPBank Business Debit trong năm đầu.

Theo đại diện TPBank, việc tích hợp các khâu từ mở tài khoản, thanh toán, quản lý dòng tiền đến tuân thủ quy định trên cùng nền tảng số giúp quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp diễn ra thuận lợi hơn. Khi các thủ tục vận hành được xử lý tập trung, hộ kinh doanh có thêm điều kiện tập trung cho hoạt động bán hàng và chăm sóc khách trong mùa cao điểm.

Minh Ngọc