TP Vinh có thêm khu đô thị quy mô 40 ha

Nghệ AnEurowindow Holding triển khai khu đô thị Eurowindow Sport Garden gần 40 ha cùng loạt tiện ích hướng đến lối sống xanh, sống khoẻ tại trung tâm TP Vinh.

Vị trí trung tâm thành phố Vinh

Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP Vinh. Vị trí này nhiều tiềm năng giao thương khi cắt giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, cách chợ Vinh và siêu thị GO! Vinh hơn 1 km. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Khu đô thị được kỳ vọng góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu an cư của tầng lớp tinh hoa trong khu vực cũng như giới đầu tư.

Phối cảnh khu đô thị Eurowindow Sport Garden do Eurowindow Holding phát triển với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Ảnh: CĐT

Hệ tiện ích đa dạng

Đáp ứng tiêu chí công trình xanh, Eurowindow Sport Garden quy hoạch cảnh quan xanh bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng.

Chủ đầu tư cũng sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường như cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Bên cạnh đó là hệ thống thông gió tự nhiên, công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hệ thống thu gom rác thải thông minh.

Mong muốn tạo dựng không gian luyện tập thể thao gần gũi thiên nhiên, Eurowindow Sport Garden kiến tạo công viên thể thao rộng 20.000 m2 quy tụ 20 bộ môn. Ngoài trời có sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông... Tổ hợp thể thao trong nhà tại cung thể thao có sân pickleball, phòng tập gym, yoga, bể bơi 4 mùa... Đặc biệt, các khu luyện tập đa dạng môn thể thao được thiết kế tại tất cả vườn hoa, phục vụ cư dân rèn luyện thể chất và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

Đây là một trong số ít khu đô thị nằm ở lõi trung tâm thành phố Vinh có sân tập golf cùng hệ sinh thái gần 100 tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến giải trí.

Eurowindow Sport Garden xây dựng theo phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc. Ảnh: CĐT

Theo quy hoạch, Eurowindow Sport Garden phát triển theo hai phong cách kiến trúc: Địa Trung Hải và tân cổ điển với đa dạng sản phẩm như liền kề, biệt thự, căn hộ chung cư, shophouse khối đế, shophouse và shophouse 2 mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che.

Trong đó, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che là sản phẩm nổi bật tại các dự án của Eurowindow Holding. 164 shophouse bao gồm 2 khối được nối với nhau bằng mái ngói kết hợp kính, giúp tận dụng ánh sáng ban ngày và thông gió tự nhiên, ban đêm được chiếu sáng bằng điện năng lượng mặt trời. Các mặt ngoài của hai khối shophouse là các tuyến phố lớn như Trần Nguyên Hãn và Lạc Long Quân thuận tiện kinh doanh. Mặt trong là phố đi bộ, chợ đêm.

Chủ đầu tư cho biết, các shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che tại Eurowindow Sport Garden nhiều tiềm năng khi đề án "Thành phố ánh sáng" được triển khai thí điểm tại Vinh, giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm.

Ngày 27/5 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã cấp phép xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư dự án Eurowindow Sport Garden.

Trước dự án này, Eurowindow Holding đã triển khai nhiều dự án tại Nghệ An như trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố Vicentra Nghệ An ở ngã tư chợ Vinh, tòa tháp Eurowindow Tower Nghệ An...

Song Anh