TP Thủ Đức loay hoay nhận công trình tặng

Được doanh nghiệp tài trợ hàng trăm tỷ đồng xây trụ sở phường, trường học, nhưng TP Thủ Đức không thể nhận vì thiếu hành lang pháp lý.

"Có công ty tài trợ 100 tỷ đồng xây trường cấp hai từ trước khi lập TP Thủ Đức. Giờ người ta vẫn tặng nhưng ta không sẵn sàng. Tôi tin chắc nhiều nơi vướng, không chỉ TP Thủ Đức. Vì chuyện này chưa bao giờ quy định ở đâu hết", Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nêu vướng mắc tại Hội nghị Thành uỷ TP Thủ Đức, chiều 13/4.

Hiện nay TP Thủ Đức nhận được nhiều nguồn tài trợ để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, cụ thể: trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường (Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam - 72 tỷ đồng), trụ sở UBND phường An Lợi Đông (Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - 32 tỷ đồng), trường THCS tại phường An Phú (Công ty TNHH Sài Gòn Sports City - 100 tỷ đồng).

Doanh nghiệp đề xuất đầu tư công trình theo hình thức "chìa khoá trao tay" trên phần diện tích đất nhà nước, tức xây xong sẽ bàn giao cho TP Thủ Đức quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, hình thức cho - nhận hiện chưa có hành lang pháp lý cụ thể, nên thành phố gặp khó khăn khi triển khai, thậm chí không thể thực hiện.

Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, tháng 3/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Đơn cử, Công ty Đại Quang Minh đề nghị tặng trụ sở cho UBND phường An Lợi Đông do nằm trong lòng dự án của doanh nghiệp này ở Thủ Thiêm. Hiện, phường chưa có trụ sở riêng mà phải dùng chung với địa phương lân cận. Tuy nhiên, TP Thủ Đức mất nhiều thời gian giải quyết các vướng mắc trong giao đất, cấp phép xây dựng nên giờ chưa thể khởi công.

"Chúng tôi đang lúng túng thủ tục để thực hiện. Thấy hợp lý nhưng quy định pháp luật chưa đặt ra nên phải tìm cách", Chủ tịch TP Thủ Đức nói.

Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng nói từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân còn làm Bí thư Thành uỷ TP HCM, cán bộ phường An Lợi Đông đã không có trụ sở làm việc. Doanh nghiệp đã đồng thuận tài trợ 1-2 năm, nhưng đến nay trụ sở không thành hình.

Về giải pháp, TP Thủ Đức đề xuất quy trình nhận công trình cho, tặng trong 4 bước thay vì 6 bước như quy định hiện tại. Theo đó, chủ đầu tư lập hồ sơ dự án để cơ quan chuyên môn thẩm định. Sau khi được duyệt, doanh nghiệp thi công, nghiệm thu rồi bàn giao cho nhà nước để xác lập tài sản công.

Ông Hoàng Tùng cho rằng thành phố cần vận dụng Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để thống nhất lối ra cho vấn đề chưa có cơ chế pháp lý như nhà nước nhận công trình tặng.

Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Lê Văn Minh đề xuất có thể sử dụng phương thức đối tác công - tư (PPP) với các trường hợp này để chuyển giao tài sản cho cơ quan nhà nước. Cụ thể, doanh nghiệp lập phương án PPP và xây dựng trụ sở, cơ quan nhà nước. Sau khi hình thành, doanh nghiệp sẽ chuyển giao, tặng phần tài sản thuộc quyền khai thác của họ cho nhà nước sử dụng.

"Đây là cách nhanh nhất. Còn nếu giờ nhận tiền tài trợ về thì chắc chắn phải hoà vào ngân sách. Sau đó địa phương lại phải xin dự án đầu tư công để làm, rất mất thời gian", ông giải thích.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu hành lang pháp lý để địa phương nhận công trình cho - tặng. "Ngồi lại, nghiên cứu thủ tục trong 1-2 tuần thôi, trong tháng 4 này phải thống nhất. Người ta cho công trình mà còn sợ", ông nói và đề nghị các bên cấp tốc giải quyết để sớm có trụ sở mới cho cán bộ phường An Lợi Đông, cũng như tìm lối ra cho công trình khác.

Thu Hằng