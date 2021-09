TP Thủ Đức khởi động lại 4 công trình

TP HCMSau thời gian tạm dừng do Covid-19, công trình trường Mầm non Phước Long B cùng ba khu nhà phức hợp thuộc TP Thủ Đức thi công trở lại, sáng 23/8.

Dự án trường Mầm non Phước Long B nằm tại Khu dân cư Phú Nhuận (phường Phước Long B). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng, quy mô xây dựng một tầng trệt, 2 tầng lầu, gồm 18 phòng học cùng các phòng chức năng, hạng mục phụ trợ... Trường mầm non này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư, khởi công hồi tháng 4 năm nay và dự kiến hoàn thành năm 2022.

Ngoài dự án này, ba công trình khác gồm Khu phức hợp Sóng Việt trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm), khu đô thị Sài Gòn Bình An (phường An Phú) cũng được tái khởi động và công trình nhà ở (phường Phú Hữu) bắt đầu khởi công. Đây là các khu phức hợp nhà ở, thương mại, văn phòng... do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Công nhân thi công tại công trình Khu phức hợp Sóng Việt trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, sáng 23/9. Ảnh: Gia Minh

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, theo yêu cầu chung của chính quyền TP HCM, tại những khu vực "vùng xanh", địa phương xem xét mở lại một số hoạt động kinh tế. Các dự án nói trên ở nơi an toàn, đủ điều kiện được thi công trở lại và quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch. Địa phương cũng đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi có phát sinh liên quan Covid-19.

"Việc tái khởi động một số công trình trước mắt tạo đà triển khai những hoạt động khác sau ngày 1/10. Các công trình thi công trở lại ngoài giúp đẩy nhanh tiến độ cũng góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch", ông Tùng nói và cho biết ngoài các dự án này, khu vực nào an toàn, đảm bảo các điều kiện sẽ được khôi phục trở lại theo lộ trình. Dự kiến từ nay đến ngày 30/9, TP Thủ Đức sẽ công bố kiểm soát được dịch.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nói tại lễ khởi động lại các công trình, sáng 23/9. Ảnh: Gia Minh

Hiện, theo tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng tại TP HCM, chỉ những nơi "bình thường mới", "vùng xanh" được triển khai xây dựng khi đáp ứng các điều kiện toàn bộ lao động có thẻ xanh Covid, tuân thủ 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ. Riêng công trình khu vực "nguy cơ rất cao", "nguy cơ cao" và "nguy cơ" tiếp tục dừng thi công, ngoại trừ phục vụ phòng chống dịch và theo các yêu cầu khẩn cấp.

Tại những nơi được hoạt động, đơn vị tham gia công trình phải cam kết 100% nhân công được cấp thẻ xanh Covid hoặc điều kiện tương đương. Trước khi triển khai, chủ đầu tư, nhà thầu phải lập phương án phòng chống dịch gửi chính quyền địa phương nơi xây dựng.

Gia Minh