TP Thủ Đức được xem xét thông qua ngày 9/12

Phiên họp lần thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 9/12 sẽ xem xét, thông qua đề xuất lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Thông tin được Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói tại phiên khai mạc kỳ họp 23 HĐND TP HCM khoá 9, sáng 7/12.

Việc lập thành phố trực thuộc thành phố hay thành phố thuộc tỉnh nằm trong thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chứ không cần xin ý kiến Quốc hội. TP Thủ Đức sẽ được thành lập chứ không thí điểm vì luật cho phép. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói như vậy ngày 12/11, tại phiên thảo luận Quốc hội về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp 23 HĐND TP HCM khoá IX, sáng 7/12. Ảnh: Hữu Khoa.

TP Thủ Đức sau khi thành lập rộng khoảng 211 km2, hơn 1,5 triệu người. Đây là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy thành phố và vùng Đông Nam Bộ phát triển. Dự kiến TP Thủ Đức góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước.

Theo ông Uông Chu Lưu, cùng với Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM đã được thông qua ở kỳ họp thứ X của Quốc hội vừa qua, việc thành lập TP Thủ Đức là những cơ sở pháp lý quan trọng, đáp ứng sự chờ đợi của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của HĐND thành phố khi Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị được áp dụng, ông Lưu nói rằng việc không có HĐND cấp quận, phường sẽ giảm số lượng và cơ quan đại diện khiến trọng trách HĐND thành phố tăng gấp 2-3 lần so với trước.

"Nhiệm vụ quan trọng của HĐND thành phố là tham mưu cấp ủy lựa chọn cá nhân tiêu biểu, xứng đáng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới", ông Lưu nói.

TP Thủ Đức được lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức. Đồ hoạ:Thanh Huyền.

Lãnh đạo Quốc hội đề nghị HĐND và UBND thành phố phối hợp Chính phủ để quy định cơ chế hoạt động, trách nhiệm UBND quận, phường và mối quan hệ người dân, doanh nghiệp, tổ chức bộ máy chuyên trách HĐND thành phố đáp ứng nhu cầu khi thực hiện chính quyền đô thị.

Ngoài TP Thủ Đức, phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định thành lập TP Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tháng 8/2020, UBND Kiên Giang trình Chính phủ đề án lập TP Phú Quốc với diện tích hơn 575 km2, dân số 177.540 người. TP Phú Quốc sẽ có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 2 phường (Dương Đông, An Thới) và 6 xã (Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn). Xã Hòn Thơm nhập vào thị trấn An Thới thành phường An Thới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2020; thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương); các phường thuộc TP Thanh Hóa (Thanh Hóa); thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn, thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành (An Giang).

Hữu Công - Viết Tuân