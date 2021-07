TP Thủ Đức chiếm ưu thế về nguồn cung căn hộ

Nhiều chủ đầu tư phát triển hàng loạt dự án cao cấp giúp TP Thủ Đức trở thành khu vực chiếm ưu thế về nguồn cung căn hộ trong thời gian qua.

Thực tế trên thị trường từ cuối năm ngoái đến nay, TP Thủ Đức ghi nhận nhiều dự án căn hộ chung cư mở bán liên tiếp. Trong đó, nhiều chủ đầu tư lớn ra mắt các dự án như The Origami Park của Vinhomes, Masteri Centre Point của Masterise Homes, The River Thủ Thiêm của Refico & CII, King Crown Infinity của BCG Land, LDG Sky của LDG Group, The 9 Stellars của Sơn Kim Land, Precia của Điền Phúc Thành, Sunshine Venicia của Sunshine Group... Dữ liệu từ kênh thông tin bất động sản Vhome cho thấy, từ đầu năm đến nay, 3/10 dự án có nhiều lượt tìm kiếm nhất nằm ở khu vực trên.

Khu vực dẫn dắt nguồn cung thị trường

Báo cáo quý I/2021 của các đơn vị nghiên cứu thị trường như CBRE Việt Nam hay JLL đều đánh giá TP Thủ Đức là khu vực duy trì tăng trưởng tốt về nguồn cung căn hộ. Trong đó, CBRE Việt Nam từng ghi nhận có một dự án trung cấp tại TP Thủ Đức có giá bán cao hơn 24% so với mức trung bình khu vực và cũng là dự án có giá bán chênh so với khu vực cao nhất thành phố.

Còn báo cáo của Savills nêu rõ, hai dự án cao cấp mới là Lumière riverside và King Crown Infinity ở TP. Thủ Đức chiếm 33% tổng nguồn cung căn hộ mới toàn thành phố. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị này dự báo, nhờ tuyến Metro số 1 chuẩn bị vận hành và đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3, các khu đô thị mới ở các quận có tốc độ đô thị hóa cao như quận 2, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) và quận 7 vẫn là nguồn cung chính trong tương lai, chiếm 44% thị phần.

Thị trường bất động sản khu Đông, TP Thủ Đức. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo thống kê của JLL Việt Nam, phân khúc căn hộ trung cấp tại TP HCM tiếp tục dẫn đầu nguồn cung, đóng góp 80% trong quý đầu năm với dự án Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) và Sunshine Diamond River (quận 7). Quỹ đất trống trong trung tâm ngày càng hạn chế trong khi cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa ngõ TP HCM đã hoàn thiện là động lực thu hút ngày càng nhiều khách mua để ở ra các khu vực ngoại thành.

Đơn vị này kỳ vọng nguồn cung trong năm 2021 sẽ cải thiện hơn trước với lượng mở bán mới dự kiến đạt 20.000-25.000 căn. Các dự án chủ yếu đến từ cửa ngõ phía Đông và phía Nam thành phố. Sự ra đời của các dự án tích hợp quy mô lớn ở khu vực ngoại thành với nhiều tiện ích thiết thực cho việc hình thành các cộng đồng cư dân mới ở đây, nhờ vậy tâm lý thị trường sẽ được thúc đẩy theo hướng bền vững.

Phát triển dòng sản phẩm cao cấp

Theo đại diện Masterise Homes, TP Thủ Đức đang có nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cũng như gia tăng giá trị bất động sản. Thời gian qua, thương hiệu này liên tục ra mắt thị trường nhiều sản phẩm có tỷ lệ hấp thụ tốt. Trong quý I đầu năm, Masterise Homes giới thiệu dự án hạng sang Lumière riverside tại khu vực Thảo Điền, quận 2 và dự án bất động sản hàng hiệu (Branded residences) mang tên Grand Marina Saigon.

Masterise Homes hợp tác với các thương hiệu lớn như Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton..., đánh dấu sự hiện diện trên bản đồ bất động sản siêu sang. Dự án nổi bật là Masteri Centre Point tọa lạc trong lòng đại đô thị Grand Park tại TP Thủ Đức, quy mô 10 tòa tháp cao từ 22-39 tầng. Dự án phát triển theo hướng khu compound chất lượng cao cấp, nâng tầm chuẩn mực sống. Đại diện Masterise Homes cho rằng, thị hiếu khách hàng về dòng căn hộ cao cấp ngày càng khắt khe. Đối với người thành đạt, họ chú trọng tìm kiếm những giá trị bền vững ngay chính ngôi nhà mình. Vì thế ngoài vị trí đắc địa, những căn hộ hạng sang hiện nay phải được nâng tầm về không gian sống, hội đủ tiện ích, cộng đồng văn minh, gia tăng giá trị theo thời gian.

"Chúng tôi đã chọn điểm rơi tiềm năng nhu cầu bất động sản của khu vực và bắt nhịp tốt thị hiếu căn hộ cao cấp khắt khe của khách hàng tại TP. Thủ Đức", đại diện Masterise Homes khẳng định.

Masteri Centre Point mang đến cho cư dân tương lai đặc quyền tận hưởng không gian riêng tư với tiêu chuẩn sống xứng tầm quốc tế tại vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park phía đông TP HCM.

Masteri Centre Point được kỳ vọng sẽ mang đến cho cư dân tương lai không gian riêng tư với tiêu chuẩn sống xứng tầm quốc tế. Dịch vụ quản lý tòa nhà do công ty Masterise Property Management quản lý trực tiếp. Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công ty này với kinh nghiệm quản lý tòa nhà tích lũy trong nhiều năm, đã soạn nên tài liệu hướng dẫn cho cư dân, điều chỉnh và cập nhật thường xuyên, áp dụng chuyên nghiệp tại các dự án đã vận hành như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Millennium... Điều này được cư dân đánh giá cao, giúp họ yên tâm khi sống tại những dự án do Masterise Homes phát triển.

Tất Đạt