TP-Link thử nghiệm thành công Wi-Fi 8

Hãng thiết bị mạng TP-Link tuyên bố đạt cột mốc quan trọng khi hoàn thành các thử nghiệm ban đầu đối với chuẩn không dây Wi-Fi 8 (802.11bn).

Theo đại diện công ty, quá trình đã xác nhận tín hiệu beacon và thông lượng dữ liệu của Wi-Fi 8, báo hiệu việc phát triển, chuẩn hóa và thương mại hóa Wi-Fi 8 đang diễn ra với tốc độ nhanh.

TP-Link không tiết lộ chi tiết phần cứng thử nghiệm, chỉ đề cập đến một quan hệ đối tác công nghiệp chung. Giới chuyên gia dự đoán đối tác này là Qualcomm, vì hai bên từng làm việc với nhau để phát triển sản phẩm Wi-Fi 7.

Khác với thế hệ trước tập trung vào tăng tốc độ lý thuyết, mục tiêu lớn nhất của Wi-Fi 8 là cải thiện độ tin cậy, giảm độ trễ và tăng hiệu suất thực tế. Wi-Fi 8 vẫn sử dụng ba băng tần quen thuộc (2.4, 5 và 6 GHz), giữ lại các thông số kỹ thuật cao cấp từ Wi-Fi 7, như điều chế tín hiệu 4096 QAM và băng thông kênh tối đa 320 MHz. Tốc độ dữ liệu tối đa lý thuyết cũng duy trì ở mức 46 Gbps.

Tuy nhiên, với mục tiêu độ tin cậy rất cao (Ultra High Reliability - UHR), Wi-Fi 8 được kỳ vọng nâng 25% hiệu suất dữ liệu thực tế cho các thiết bị tương thích.

TP-Link Archer BE230 là router Wi-Fi 7 đầu tiên trên thế giới. Ảnh:Huy Đức

Wi-Fi 8 cũng được trang bị một số công nghệ mới để đạt các mục tiêu trên, như Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) điều chỉnh công suất phát sóng giữa các thiết bị gần và xa router để tối ưu kết nối, cải thiện hiệu suất truyền tải; Dynamic Sub-Channel Operation (DSO) tự phân bổ kênh phụ cho các thiết bị theo nhu cầu sử dụng, tối ưu tốc độ tải dữ liệu có thể tăng thông lượng lên 80%; Coordinated Beamforming (Co-BF) định hướng chùm tín hiệu chính xác hơn, đặc biệt cho các mạng lớn như công ty, khu vực công cộng...

Cải tiến trên mang lại nhiều lợi ích cho người dùng cuối, đặc biệt khi sống trong môi trường đô thị nhiều vật cản và thiết bị không dây, như hiệu suất tổng thể cao hơn với nhiễu tín hiệu từ các mạng wifi lân cận được giảm thiểu, ít bị gián đoạn kết nối hơn khi di chuyển giữa các điểm truy cập, ổn định hơn trong khu vực có tín hiệu yếu. Cuối cùng, độ trễ được cải thiện, yếu tố quan trọng cho game thủ và ứng dụng thực tế ảo.

Dù Wi-Fi 7 mới bắt đầu được phổ cập, bước tiến mới về Wi-Fi 8 thấy các thiết bị tương thích thế hệ 7 sẽ rẻ hơn trong thời gian tới, mở đường cho sự ra mắt sản phẩm Wi-Fi 8 đầu tiên.

Huy Đức (theo Tom's Hardware)