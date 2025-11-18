TP Huế có tân Chủ tịch

Ông Nguyễn Khắc Toàn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được HĐND TP Huế bầu làm Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, kế nhiệm ông Phan Thiên Định vừa nhận công tác mới.

Chiều 18/11, tại kỳ họp chuyên đề thứ 28, HĐND TP Huế bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố với tỷ lệ phiếu thuận 100%. Sáng cùng ngày, ông Phan Thiên Định được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài do chuyển công tác và bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết sẽ dành toàn bộ tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể UBND thành phố phát huy đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt, ông tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần phát triển thành phố văn minh, phồn thịnh và nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Chủ tịch TP Huế. Ảnh: Vạn An

Ông Nguyễn Khắc Toàn 55 tuổi, quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có trình độ cử nhân Luật Tư pháp và cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước. Ông từng giữ các vị trí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi Khánh Hòa hợp nhất với Ninh Thuận từ ngày 1/7, ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đến tháng 9/2025 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16/11, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ tháng 1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với diện tích 4.947 km2, dân số hơn 1,2 triệu và 40 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2020-2025, GRDP bình quân tăng 7,54% mỗi năm, thu nhập bình quân đạt 3.200 USD; tổng thu ngân sách 64.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm, GRDP đầu người 5.800-6.000 USD, phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Võ Thạnh