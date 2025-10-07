TP HCM yêu cầu xử lý dự án 'khu đất vàng' Thương xá Tax

UBND TP HCM yêu cầu Tổng công ty Satra rà soát pháp lý khu đất Thương xá Tax, nếu không đủ điều kiện phải trả lại đất, tránh lãng phí khu "đất vàng" hai mặt tiền.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh vừa chỉ đạo Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sài Gòn cùng Satra phối hợp xử lý khu đất số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (quy mô hơn 9.000 m2) - vị trí từng là Thương xá Tax, hiện bỏ hoang nhiều năm.

Theo đó, thành phố yêu cầu Satra làm việc với các sở ngành để xác định điều kiện tiếp tục sử dụng đất và triển khai dự án theo quy định về quản lý tài sản công và Luật Đầu tư. Trường hợp không đáp ứng, doanh nghiệp phải có văn bản trả lại đất. Khi đó, UBND phường Sài Gòn sẽ phối hợp kiểm tra thực địa, lập hồ sơ thu hồi và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM quản lý.

Theo kiến nghị trước đó của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu đất Thương xá Tax là tài sản công, không thuộc diện sở hữu toàn dân hay tài sản vô chủ, từng được thu hồi từ liên doanh Noga Sài Gòn và giao cho Satra quản lý. Do vậy, hướng xử lý khả thi nhất để thu hồi đất là đề nghị doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất nếu không còn đủ điều kiện tiếp tục dự án hoặc không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.

Khu đất rộng 9.000 m2 ở góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi từng là Thương xá Tax. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP HCM giao Satra rà soát điều kiện sử dụng khu đất, đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Sài Gòn thu hồi và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trong trường hợp doanh nghiệp tự nguyện trả lại. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý khu "đất vàng" Thương xá Tax.

Hồi tháng 5, Satra từng đề xuất UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép doanh nghiệp được đầu tư trên khu đất này và thuê đất không qua đấu giá theo Luật Đất đai 2024. Doanh nghiệp cho biết đã chi hơn 487 tỷ đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trong đó hơn 300 tỷ đồng là bồi thường, hỗ trợ tái định cư, và vẫn phải nộp hơn 640 tỷ đồng tiền thuê đất kể từ khi phá dỡ Thương xá Tax năm 2016.

Satra cho rằng nếu không được tiếp tục dự án, doanh thu và lợi nhuận sẽ chịu ảnh hưởng lớn, đồng thời khó thu hồi, quyết toán các khoản chi đã thực hiện, gồm 199 tỷ đồng bồi thường cho các hộ dân và 102 tỷ đồng hỗ trợ thêm 40% giá trị nhà, đất theo chủ trương của thành phố.

Năm 2016, Thương xá Tax - biểu tượng thương mại hơn 130 năm tuổi của TP HCM - bị phá dỡ để xây tòa nhà cao 40 tầng, dự kiến khởi công quý I/2017 và hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai, khiến khu đất hai mặt tiền Nguyễn Huệ - Lê Lợi bị bỏ trống, gây lãng phí nghiêm trọng.

Trước đó, năm 2021, Satra từng đề xuất được thuê đất không qua đấu giá để xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, nhưng các bộ ngành cho rằng không phù hợp vì khu đất là tài sản nhà nước, đồng thời việc đầu tư dự án thuộc lĩnh vực ngoài ngành kinh doanh chính. Sau đó, UBND TP HCM đã giao Sở Tài chính hướng dẫn Satra thực hiện phương án sắp xếp, xử lý đất theo Nghị định 167 và làm rõ tính hợp pháp của dự án.

Được xây dựng từ năm 1880, Thương xá Tax từng là trung tâm mua sắm sầm uất nhất Sài Gòn, nằm giữa ba tuyến phố lớn Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur. Sau khi bị tháo dỡ để xây trung tâm thương mại kết nối với ga Metro số 1, công trình vẫn chưa thể khởi công do nhiều vướng mắc về pháp lý và chủ trương đầu tư.

Phương Uyên