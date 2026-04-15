TP HCM yêu cầu làm rõ khu vực để xe trong chung cư

UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao bản vẽ khu vực để xe và phân định rõ từng loại diện tích trong chung cư, nhằm minh bạch quyền sở hữu, sử dụng giữa cư dân và chủ đầu tư.

Quy định này được nêu trong Quyết định 19 về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP HCM, có hiệu lực từ cuối tháng 4. Nội dung mới tập trung làm rõ các yêu cầu liên quan đến khu vực để xe, vốn là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh chấp thời gian qua.

Theo đó, khi bàn giao nhà, với phần diện tích sử dụng chung, chủ đầu tư bắt buộc phải lập và bàn giao bản vẽ mặt bằng khu vực để xe. Bản vẽ phải thể hiện rõ các khu vực gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ôtô và khu vực để xe công cộng, thay vì cách bố trí chưa rõ ràng tại một số dự án trước đây.

Quy định này không phải hoàn toàn mới, nhưng được cụ thể hóa theo hướng yêu cầu chủ đầu tư phải thể hiện chi tiết, tách bạch từng khu vực để xe ngay trên bản vẽ bàn giao. Trước đó, theo Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn, phần diện tích để xe được xác định là sở hữu chung hoặc riêng tùy theo thiết kế và nội dung hợp đồng mua bán, song chưa có yêu cầu bắt buộc phải thể hiện chi tiết, tách bạch trên bản vẽ khi bàn giao.

Cuộc sống ở khu nhà ở tại phường Bình Tân, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Quyền sở hữu đối với chỗ để xe tiếp tục được xác định theo quy định pháp luật và nội dung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc thỏa thuận riêng giữa các bên. Tuy nhiên, việc ký kết phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh nội dung về chỗ để xe, TP HCM cũng làm rõ cơ chế quản lý, khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư. Việc khai thác các khu vực này phải do hội nghị nhà chung cư quyết định, bao gồm loại hình dịch vụ, vị trí, diện tích, thời hạn và hình thức khai thác.

Nguồn thu từ hoạt động khai thác phần diện tích chung, cùng với lãi phát sinh từ kinh phí bảo trì, sau khi trừ chi phí hợp lệ, phải được đưa vào quỹ bảo trì và sử dụng cho việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính tại các chung cư.

Về kinh phí bảo trì, thành phố tiếp tục áp dụng mức thu 2% giá trị căn hộ hoặc phần diện tích bán, thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở. Khoản phí này được tách riêng trong hợp đồng. Đối với phần diện tích chủ đầu tư giữ lại, nghĩa vụ đóng kinh phí bảo trì được tính theo giá bán cao nhất của dự án.

Quy định mới bổ sung, làm rõ và siết việc thực thi các quy định hiện hành, trong bối cảnh số lượng chung cư tại TP HCM tăng nhanh và các tranh chấp liên quan đến quản lý, vận hành ngày càng phức tạp.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tính đến năm 2025, chỉ riêng khu vực TP HCM cũ đã có khoảng 1.440 khu chung cư và dự báo số lượng sẽ còn tăng nhanh. Tuy nhiên, tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư và ban quản lý vẫn phổ biến, tập trung chủ yếu vào khâu vận hành, bảo dưỡng, sử dụng tài sản chung và quỹ bảo trì 2%.

Phương Uyên