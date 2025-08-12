TP HCM yêu cầu khởi công nhà ở xã hội trong 12 tháng sau khi giao đất

TP HCM yêu cầu dự án nhà ở xã hội phải khởi công trong 12 tháng kể từ khi giao đất, nhằm tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân.

UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và tiến tới đạt 100.000 căn vào năm 2030, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Theo đó, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương bố trí chủ đầu tư cho các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội chưa triển khai hoặc đã bàn giao nhưng chưa có nhà đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư các dự án phải hoàn tất thủ tục và khởi công trong 12 tháng kể từ khi được giao đất.

Ngoài ra, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện quy trình, thủ tục phát triển nhà ở xã hội trong tháng 8; đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ, cũng như xác định quỹ đất dành cho lực lượng vũ trang và công nhân trước cuối năm.

Sở Xây dựng cũng sẽ làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ, hướng tới các mục tiêu năm 2025 và 2030; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trong tháng 8.

Dự án nhà ở xã hội cho công nhân trên đường Võ Chí Công, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, đến năm 2030, TP HCM (cũ) phải hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội. Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy, giai đoạn 2021-2025, TP HCM chỉ hoàn thành 5.619 căn nhà ở xã hội; đến cuối năm 2025 dự kiến bổ sung thêm 2.874 căn, nâng tổng lên 6.000 căn. Đến nay, thành phố mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 2.300 căn hộ, cùng một phần dự án nhà lưu trú công nhân quy mô 368 căn.

Để đạt chỉ tiêu đã đăng ký, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành từ hơn 9.400 đến hơn 28.000 căn nhà ở xã hội. Về nguồn lực đất đai, TP HCM dự kiến khoảng 1.400 ha để phát triển nhà ở xã hội, trong đó 661 ha đang triển khai 116 dự án, còn lại 739 ha đang được nghiên cứu phân bổ trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.

UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan sớm triển khai, theo dõi tiến độ dự án và báo cáo kịp thời các khó khăn để thành phố xem xét, quyết định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp và các nhóm ưu tiên trên địa bàn.

Phương Uyên