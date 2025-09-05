TP HCM yêu cầu di dời 450 hộ dân chung cư xuống cấp nghiêm trọng

Chính quyền thành phố yêu cầu phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) lập kế hoạch di dời khoảng 450 hộ dân tại chung cư Phạm Thế Hiển, sau khi công trình được kiểm định hư hỏng nặng.

Theo Sở Xây dựng, nhiều dầm, sàn, cột tại chung cư bong tróc bê tông, cốt thép rỉ sét, lan can tách khỏi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Kết quả kiểm định xếp công trình loại C - một số kết cấu chính không còn đảm bảo khả năng chịu lực, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, cần sớm di dời để tránh rủi ro cho cư dân.

Chung cư Phan Thế Hiển tại phường Chánh Hưng, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Chung cư Phạm Thế Hiển gồm 3 lô A, B, C, cao 4 tầng, xây dựng từ năm 1972, hiện có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân.

Theo quy hoạch, khu nhà này sẽ được xây mới kết hợp trung tâm thương mại, cao 27–34 tầng, trên diện tích 12.400 m2. Dự án từng dự kiến hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

TP HCM hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước 1975 đã xuống cấp, trong đó 16 được xếp loại C, 116 loại D và hàng chục công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển đổi công năng. Thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ, hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án và chi trả một phần kinh phí cưỡng chế di dời.

Phương Uyên