TP HCM yêu cầu Apax Leaders thực hiện cam kết trả học phí

TP HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Apax Leaders, yêu cầu thực hiện cam kết trả nợ học phí với phụ huynh.

Văn phòng UBND thành phố cuối tuần trước ban hành thông báo kết luận của ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch, về hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trong đó, về việc Apax Leaders nợ học phí phụ huynh và liên tục xin hoãn trả nợ, ông Đức giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với lãnh đạo Apax Leaders, yêu cầu họ thực hiện cam kết, có phương án khắc phục thiệt hại và trách nhiệm với người học.

Ngoài ra, Sở này cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội TP HCM đánh giá điều kiện tiếp tục hoạt động của Apax Leaders. Ông Đức yêu cầu tổng hợp thông tin, tham mưu phương án giải quyết dứt điểm để công bố thông tin cho người dân. Các nội dung trên phải được báo cáo UBND trước ngày 10/2.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng giao ngành công an tăng cường an ninh trật tự tại các địa điểm có nguy cơ xảy ra mất an toàn, an ninh trật tự liên quan đến Apax Leaders.

Phụ huynh kéo đến trung tâm Apax Leaders đòi tiền nợ học phí, năm 2023. Ảnh: Lệ Nguyễn

Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web, đơn vị này cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên.

Hồi năm 2020, 2021, nhiều phụ huynh đóng tiền để con học tiếng Anh tại Apax Leaders nhưng dở dang vì các trung tâm bị đóng cửa. Sau nhiều lần thương lượng, đến tháng 3 năm ngoái, họ mới được Apax chia thành hai nhóm với lộ trình trả nợ khác nhau. Nhiều phụ huynh nhóm 1 đã nhận lại toàn bộ tiền, thông qua ba đợt, kéo dài từ tháng 6 tới tháng 8/2023.

Nhóm hai được hứa trả lại học phí trong 5 đợt, mỗi đợt 20%, dự kiến từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024. Tuy nhiên, sau đó Apax không thực hiện cam kết. Hàng trăm người kéo đến trung tâm tại quận Phú Nhuận để đòi. Apax lại đề xuất lộ trình trả nợ mới, kéo dài tới cuối năm 2025, trước khi thông báo mất khả năng thanh toán vào tháng trước.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết cuối tháng 12/2023, khi làm việc với Sở, Apax Leaders đề xuất phương án dùng 20% lợi nhuận từ doanh thu tại các trung tâm đang hoạt động để trả nợ học phí cho phụ huynh, muộn nhất từ tháng 10/2024.

Hiện, Apax Leaders chỉ còn hai trung tâm đang hoạt động ở quận Phú Nhuận và quận 6. Đơn vị này cũng nợ lương giáo viên, nhân viên và tiền thuê mặt bằng của hai trung tâm này.

Lệ Nguyễn