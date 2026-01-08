TP HCM xuống dưới 18 độ C, thấp nhất 10 năm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, mức nhiệt tại TP HCM dự báo xuống dưới 18 độ C vào đêm 8 và sáng sớm 9/1, mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Những ngày gần đây, TP HCM liên tục se lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C. Nhiều người đi xe máy phải mặc thêm áo khoác, găng tay để giữ ấm.

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam kết hợp hiệu ứng quang mây khiến nền nhiệt giảm mạnh. Đêm nay và sáng sớm mai nhiệt độ TP HCM dự báo xuống dưới 18 độ C, thấp nhất kể từ năm 2016. Mức nhiệt này được đo tại trạm khí tượng; ngoài trời thực tế có thể thấp hơn 2-3 độ C.

Người dân mặc áo khoác, đeo găng tay lái xe qua cầu Rạch Chiếc, phường Thủ Đức trong trời se lạnh sáng 8/1. Ảnh: Đình Văn

Một số ứng dụng dự báo thời tiết cũng ghi nhận nhiệt độ TP HCM ở mức 16-17 độ C vào rạng sáng 9/1. Trong 10 năm qua, nhiệt độ thấp nhất tại TP HCM thường dao động 19-20 độ C, riêng năm 2016 ghi nhận 18,2 độ C.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng, nhiệt độ TP HCM xuống dưới 18 độ C là hiện tượng hiếm gặp, nhiều năm mới xảy ra một lần, do tác động của La Nina kết hợp các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc.

Dự báo đến giữa tháng 1, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ dao động 20-22 độ C, kéo dài đến cận Tết Nguyên đán 2026.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 1976-2019, nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận tại TP HCM là 16,4 độ C vào ngày 25/12/1999, đo tại trạm Tân Sơn Hòa.

Đình Văn