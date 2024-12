TP HCM xuống 20 độ C dịp Giáng sinh

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ngoài trời ở TP HCM dịp Giáng sinh xuống 20 độ C, trời se lạnh vào sáng sớm và chiều tối.

Sáng 17/12, tại TP HCM tiết trời se lạnh, gió nhẹ khiến nhiều người đi đường phải mặc thêm áo khoác. Một số trẻ nhỏ được bố mẹ mặc thêm áo len, bao tay để giữ ấm. Trên ứng dụng của điện thoại thông báo nhiệt độ ở quận Bình Thạnh ở mức 21 độ C vào lúc 6h.

Người dân mặc áo khoác giữ ấm khi lái xe qua cầu Thủ Thiêm 1, TP Thủ Đức, sáng 17/12. Ảnh: Đình Văn

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết ảnh hưởng từ không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc khiến nhiệt độ TP HCM và Nam bộ giảm trong nhiều ngày qua.

"Từ nay đến tết Dương lịch 2025, nền nhiệt này sẽ vẫn duy trì, đặc biệt trong ngày Giáng sinh nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn", ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, nhiệt độ đo trong lều khí tượng trong nhiều ngày tới ở mức 22-24 độ C nhưng ở ngoài trời và cảm nhận thực tế sẽ thấp hơn 2-4 độ C, tức ngoài trời tại thành phố sẽ có lúc xuống 20 độ C. Ngoài ra, tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Phước nhiệt độ sẽ xuống dưới 20 độ C.

Cuối năm ngoái, TP HCM trải qua đợt oi bức dịp Giáng sinh khác biệt so với thông thường khi nhiệt độ luôn ở mức 34-36 độ C do không khí lạnh ít tác động. Đây cũng là năm ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong một thập kỷ. Trong 15 năm qua, nhiệt độ thấp nhất tại TP HCM được ghi nhận vào cuối năm 2009 là 17 độ C.

Đình Văn